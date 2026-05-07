Afrique: Le Président Brice Nguema souligne le renforcement des relations entre l'Angola et le Gabon

Luanda — Le président de la République du Gabon, Brice Nguema, a souligné ce mercredi à Luanda l'importance de renforcer et d'élargir les cadres de coopération entre l'Angola et son pays, en vue de la transformation stratégique des ressources minérales sur le territoire des deux États.

S'exprimant lors de la séance solennelle de l'Assemblée nationale, à l'occasion de sa visite d'État en Angola, M. Nguema a affirmé que cette stratégie serait bénéfique aux deux peuples.

« Ensemble, nous pouvons accélérer le processus de diversification de nos économies, par le développement de l'agro-industrie, la valorisation de nos ressources forestières, ainsi que la transformation locale de nos ressources minérales », a-t-il déclaré.

Au cours de la cérémonie, Brice Nguema a rappelé les relations historiques entre les États angolais et gabonais, qui remontent à janvier 1982, une trajectoire que le Chef de l'État gabonais a qualifiée de fraternelle.

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La séance solennelle en l'honneur de Brice Nguema a été marquée par le chant des hymnes nationaux de l'Angola et du Gabon, suivi d'une allocution du président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida.

Brice Nguema effectue une visite d'État de trois jours en Angola, qui a débuté aujourd'hui (6 mai). Le point d'orgue de sa visite a été l'entretien privé qui s'est tenu ce mercredi matin au Palais présidentiel avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, suivi de la signature de trois accords dans les domaines de l'Agriculture, des Forêts, de la Sécurité et de l'Ordre public.