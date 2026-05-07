Cote d'Ivoire: PORTEO BTP Côte d'Ivoire, filiale du géant groupe PORTEO obtient une triple certification internationale et renforce ses standards d'excellence

Confidentiel Afrique a appris ce mardi que PORTEO BTP Côte d'Ivoire, filiale du géant groupe PORTEO a décroché sa triple certification internationale et renforce ses standards d'excellence. Proteo Groupe, expert panafricain spécialisé dans la construction et le développement d'infrastructures stratégiques, poursuit sa montée en puissance dans l'écosystème des marchés infrastructurels émergents.

PORTEO BTP Côte d'Ivoire annonce l'obtention de trois certifications internationales majeures délivrées par Apave Certification, à l'issue d'un processus d'audit rigoureux conduit entre décembre 2025 et mars 2026. Cette reconnaissance consacre la mise en place et la performance d'un système de management intégré couvrant trois piliers stratégiques : · ISO 9001 (2015) - Management de la qualité · ISO 14001 (2015) - Management environnemental · ISO 45001 (2018) - Santé et sécurité au travail .

Cette triple certification atteste de l'engagement de PORTEO BTP Côte d'Ivoire à aligner ses opérations sur les meilleurs standards internationaux, en structurant durablement ses pratiques autour de trois priorités : la satisfaction de ses clients, la maîtrise de son impact environnemental et la protection de ses collaborateurs.

Un rapport d'audit qui blinde le dispositif

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le rapport d'audit met en exergue la robustesse des processus déployés ainsi que l'implication des équipes, facteurs clés de performance et de pérennité pour l'entreprise. « Cette certification vient reconnaître un travail de fond porté par l'ensemble de nos équipes. Elle traduit notre exigence quotidienne et notre ambition de délivrer des projets à forte valeur ajoutée, dans le respect des normes les plus élevées en matière de qualité, d'environnement et de sécurité. » Gérard Kouassi, Directeur Général, Porteo BTP Côte d'Ivoire Inscrite dans un cycle de trois ans, cette certification sera suivie d'audits réguliers, garantissant une dynamique d'amélioration continue et le maintien des standards atteints.

Avec cette avancée, PORTEO BTP Côte d'Ivoire confirme son positionnement d'acteur de référence dans le secteur des infrastructures, engagé dans une approche responsable, performante et durable au service du développement du pays. Filiale du Groupe PORTEO, présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, PORTEO BTP Côte d'Ivoire s'inscrit dans une logique de partenariat durable et responsable avec l'État ivorien, les partenaires financiers et les acteurs locaux.

Elle mobilise l'expertise technique, les capacités d'ingénierie et la force d'exécution du Groupe au service des priorités nationales en matière d'infrastructures. PORTEO Group est un groupe panafricain spécialisé dans le développement et la réalisation d'infrastructures stratégiques. Il porte une ambition claire : contribuer à l'émergence d'une Afrique industrielle, autonome et connectée, créatrice de valeur durable pour les États et les populations.