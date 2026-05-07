Afrique: João Lourenço met en garde contre les répercussions mondiales du conflit au Moyen-Orient

Luanda — Le chef de l'État angolais, João Lourenço, a déclaré ce mercredi à Luanda que le conflit au Moyen-Orient a déjà des conséquences à l'échelle mondiale, avec des répercussions sur l'économie internationale, la sécurité énergétique et la disponibilité des biens essentiels.

S'exprimant lors de l'ouverture des pourparlers officiels entre les délégations de l'Angola et du Gabon, dans le cadre de la visite de son homologue gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, João Lourenço a souligné que le contexte international actuel est de plus en plus instable, notamment en raison du conflit russo-ukrainien.

Selon le chef de l'État angolais, cette situation engendre une crise énergétique, une pénurie de biens divers et des tensions sur la sécurité alimentaire, avec un impact direct sur les économies et le bien-être des populations.

Face à cette situation, João Lourenço a plaidé pour un renforcement de la médiation internationale en vue d'un règlement définitif des conflits, notamment pour la réouverture du détroit d'Ormuz, voie de passage essentielle à la navigation maritime et au commerce mondial.

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Concernant le plan africain, l'homme d'État angolais a souligné que le développement du continent exige une action coordonnée des États, la priorité étant donnée à la paix, à la stabilité et à la sécurité.

À cet égard, le dirigeant a réaffirmé que l'Angola accueillera, en août prochain à Luanda, un sommet organisé par l'Union africaine, visant à analyser les conflits en Afrique et à promouvoir la paix comme facteur déterminant du progrès économique et social.

Par ailleurs, le président de la République d'Angola s'est dit préoccupé par la résurgence des tensions dans plusieurs régions du continent, notamment au Mali, au Sahel, au Soudan et en République démocratique du Congo, où persistent des conflits armés.

Sur le plan intérieur, João Lourenço a estimé fondamental que chaque pays africain consolide sa stabilité politique, favorise la coexistence pacifique des différentes sensibilités et parvienne à un consensus sur les principaux défis du développement, la défense des droits de l'homme et les libertés démocratiques.

S'agissant des relations bilatérales, le chef de l'État angolais a déclaré que la visite du Président gabonais constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération entre l'Angola et le Gabon et a exprimé, par conséquent, la volonté commune de bâtir un avenir de prospérité partagée.

João Lourenço a également réaffirmé l'engagement des deux pays en faveur de la solidarité, de la coopération et du développement durable pour le bien de leurs peuples.