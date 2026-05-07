Le Burkina Faso a officiellement lancé ce mercredi 6 mai 2026, l'emprunt obligataire « Diaspora bond », une opération visant à mobiliser 240 milliards de FCFA auprès des Burkinabè de l'étranger et de l'intérieur sur la période 2026-2027.

Il s'agit d'un mécanisme structuré permettant à la diaspora de contribuer de façon durable au développement.

Ces obligations émises serviront à financer des projets de développement structurants à fort impact pour le Burkina Faso.

Ce programme est porté par l'Etat burkinabè à travers le Trésor public en partenariat avec un consortium d'établissements financiers avec Vista group Holding comme lead.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie marquant le lancement officiel de l'opération a été présidée par le ministre de l'Economie et des Finances Dr Aboubakar NACANABO et placée sous le parrainage du ministre des Affaires étrangères, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Dans un discours introductif le président de Vista group Holding, Monsieur Simon TIEMTORE a indiqué qu'il s'agit d'un mécanisme pour canaliser l'épargne de la diaspora, en offrant un cadre transparent et sécurisé tout en renforçant le lien économique entre le Burkina Faso et ses citoyens de l'extérieur.

En procédant au lancement de ce nouvel mécanisme de financement, Dr Aboubakar NACANABO a présenté les opportunités de ce type d'investissement pour les souscripteurs et l'impact certain sur la marche de la nation burkinabè.

« Avec le lancement des « diaspora bonds » que nous avons choisi d'appeler l'emprunt patriotique, le Burkina Faso franchit une étape décisive dans la mobilisation des ressources en s'appuyant sur ce qu'il a de plus précieux, ses filles et ses fils », a déclaré le ministre NACANABO.

Il poursuit en indiquant que cette stratégie innovante de l'investissement marque « une rupture, une affirmation, une décision corrective consistant à prendre en main avec lucidité et détermination, le financement de notre développement».

Il a aussi insisté sur la sécurité et la fiabilité de cette opération en mettant l'accent sur les opportunités pour les souscripteurs.

« L'emprunt obligataire n'est ni un appel à l'aide, ni un acte de charité, c'est un placement rentable, un investissement sécurisé, un choix stratégique gagnant-gagnant », a-t-il soutenu.

Le parrain de la cérémonie de lancement, SEM Karamoko Jean Marie TRAORE a exprimé toute sa fierté pour la concrétisation de ce projet pionnier.

« Ce que nous lançons aujourd'hui ce n'est pas un simple produit financier, c'est un pont entre la nation et ses filles et fils, un pont entre le présent et l'avenir, un pont entre l'effort individuel et la réussite collective » a-t-il affirmé.

« Diaspora bond est une contribution à l'histoire d'un Burkina qui veut rester dans la dignité, la fierté et le progrès », a renchérit le ministre TRAORE.

Le Chef de la diplomatie a sonné la mobilisation de la diaspora autour de ce nouveau projet, en l'invitant à se l'approprier à travers une souscription massive.

La campagne de souscription est ouverte depuis ce jour 6 mai jusqu'au 6 juin 2026 avec un montant minimum de souscription fixé à 10 000 F CFA.