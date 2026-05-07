Afrique: Football - Le Primeiro de Agosto triomphe à domicile face à Libolo

Luanda — L'équipe de Primeiro de Agosto a battu le Recreativo do Libolo 2-0 ce mercredi, lors d'un match comptant pour la 26ᵉ journée du Championnat National de Football « Girabola'2025/26 », disputé au stade França Ndalu à Luanda.

Devant son public, le Primeiro de Agosto a éprouvé des difficultés à percer la défense de Libolo, notamment en première mi-temps, n'ouvrant le score qu'à la 49ᵉ minute par l'intermédiaire de Dagó, avant que Mabilson ne double le score trois minutes plus tard.

L'équipe « militaire » compte 52 points et occupe la troisième place du classement. Elle reste en lice pour la deuxième place, actuellement détenue par le Wiliete de Benguela (54 points), synonyme de qualification pour la Ligue des champions de la CAF.

Aujourd'hui également, Luanda City a fait match nul (0-0) à Dundo contre la Sagrada Esperança de Lunda-Norte, et le Primera de Maio a battu Guelson FC, par 4-1. Cependant, Wiliete de Benguela s'est imposé face à l'Interclube, par 2-1, et le Desportivo da Huíla a gagné contre Redonda do Bengo, par 2-0.

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São Salvador do Zaire a battu l'Académica do Lobito par 2-0, tandis que Bravos do Maquis et Kabuscorp do Palanca ont fait match nul 0-0.

Petro de Luanda affronte le Desportivo de Lunda-Sul, au Stade 11 de Novembro, dans la capitale du pays, et en cas de victoire, il atteindra 66 points et garantira le titre de la Girabola 2025/26, quatre journées avant la fin de la compétition.