Afrique: Miguel Bembe s'entretient avec Bruce Lorenz Biber

Luanda — L'ambassadeur d'Angola en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine (UA), Miguel Bembe, a été informé mercredi du Projet de Déclaration sur le droit international humanitaire lors d'une audience avec le chef de la mission du Comité international de la Croix-Rouge, Bruce Lorenz Biber.

Selon une note de la représentation diplomatique à laquelle l'ANGOP a eu accès, la représentante du Comité international de la Croix-Rouge en Éthiopie, Aeschlimann Simone Casabianca, était également présente à la réunion.

À cette occasion, les deux diplomates ont estimé que, dans le contexte actuel, le débat sur le droit international humanitaire (DIH) est essentiel pour l'Union africaine (UA), notamment en matière de paix et de sécurité, afin de renforcer l'un des mécanismes de protection des civils sur un continent en proie à des crises et des conflits croissants.

Dans ce contexte, Bruce Biber a salué la proposition de l'Angola d'organiser une session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique, prévue les 1er et 2 août 2026 à Luanda.