Congo-Kinshasa: Pluie à Kinshasa - Un mort dans un éboulement de terre à Mont-Ngafula

6 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Une personne a trouvé la mort lors d'un éboulement de terre survenu dans la nuit du 5 au 6 mai au quartier Plateau 1, dans la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale congolaise.

Selon des sources locales, le drame s'est produit à proximité de l'église catholique Sainte-Honorine, où une maison a été ensevelie par un glissement de terrain. En plus de cette perte humaine, plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés dans cette partie de la ville.

Face à cette situation, un habitant du quartier Plateau 1 lance un cri d'alarme et sollicite l'intervention urgente des autorités :

« Nous, population du quartier Plateau 1, lançons une alerte. La pluie de la nuit du 5 au 6 mai a causé d'énormes dégâts, à tel point que nous avons déjà enregistré un mort dans le quartier. Les parties Mambila et Marsavco sont presque coupées. Nous appelons les autorités à nous venir en aide ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Appel à l'assainissement

De son côté, le bourgmestre de Mont-Ngafula, Séverin Lumbu, a confirmé les faits. Il a appelé la population au calme tout en l'invitant à assainir l'environnement afin de prévenir d'autres catastrophes.

« Mettons-nous ensemble pour rendre propres nos rues et avenues, nettoyons et curons les caniveaux, et jetons les immondices aux endroits appropriés », a-t-il souligné.

Cette situation demeure préoccupante et exige des mesures urgentes afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines, surtout en cette période de pluies abondantes à Kinshasa.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.