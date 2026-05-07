Congo-Kinshasa: Pluie à Kinshasa - Un mort dans un éboulement de terre à Mont-Ngafula

Une personne a trouvé la mort lors d'un éboulement de terre survenu dans la nuit du 5 au 6 mai au quartier Plateau 1, dans la commune de Mont-Ngafula, à Kinshasa, à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale congolaise.

Selon des sources locales, le drame s'est produit à proximité de l'église catholique Sainte-Honorine, où une maison a été ensevelie par un glissement de terrain. En plus de cette perte humaine, plusieurs dégâts matériels importants ont été enregistrés dans cette partie de la ville.

Face à cette situation, un habitant du quartier Plateau 1 lance un cri d'alarme et sollicite l'intervention urgente des autorités :

« Nous, population du quartier Plateau 1, lançons une alerte. La pluie de la nuit du 5 au 6 mai a causé d'énormes dégâts, à tel point que nous avons déjà enregistré un mort dans le quartier. Les parties Mambila et Marsavco sont presque coupées. Nous appelons les autorités à nous venir en aide ».

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Appel à l'assainissement

De son côté, le bourgmestre de Mont-Ngafula, Séverin Lumbu, a confirmé les faits. Il a appelé la population au calme tout en l'invitant à assainir l'environnement afin de prévenir d'autres catastrophes.

« Mettons-nous ensemble pour rendre propres nos rues et avenues, nettoyons et curons les caniveaux, et jetons les immondices aux endroits appropriés », a-t-il souligné.

Cette situation demeure préoccupante et exige des mesures urgentes afin d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines, surtout en cette période de pluies abondantes à Kinshasa.