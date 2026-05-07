Angola: L'Académie de Lettres du Brésil investit de nouveaux membres à Luanda

Luanda — L'Académie de Lettres du Brésil Internationale de l'Ordre de Platon va investir jeudi, à Luanda, de nouveaux membres de cette institution, désignés comme « Immortels », dans une tradition qui symbolise la reconnaissance de son héritage intellectuel et l'engagement envers les lettres et la culture.

Selon un communiqué de presse parvenu à l'ANGOP, cette cérémonie aura une grande signification académique et culturelle, et sera également marquée par l'attribution du titre de docteur honoris causa.

L'événement aura lieu à la Bibliothèque provinciale de Luanda et réunira des invités, des universitaires, des intellectuels, des personnalités du milieu intellectuel et des membres de la société civile, une circonstance visant à honorer le mérite, la production scientifique et la contribution au développement de la pensée littéraire et humaniste.

Le document indique que cette initiative renforce le rôle de l'Académie de Lettres du Brésil Internationale de l'Ordre de Platon dans la promotion de la culture, de la connaissance et des échanges académiques entre les nations, avec un accent particulier sur le continent africain.

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La cérémonie sera présidée par l'ambassadrice de cette académie pour le continent africain, Etelvina Alfredo Diogo, qui joue un rôle crucial dans la consolidation de la présence institutionnelle en Angola.