Angola: Un jeune homme accusé d'avoir tué son oncle après s'être vu refuser 500 kwanzas

6 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AS/PLB/LUZ

Cuito — Un jeune homme de 18 ans a été arrêté mardi par le Service d'enquêtes criminelles (SIC) dans la municipalité de Catabola, province de Bié, accusé d'être impliqué dans la mort de son oncle après s'être vu refuser 500 kwanzas.

S'adressant à l'ANGOP aujourd'hui, le porte-parole du Service d'enquête criminelle à Bié, l'inspecteur principal des enquêtes criminelles Carlos de Oliveira, a indiqué que le crime s'était produit lorsque l'accusé avait demandé à la victime, un homme de 58 ans, la somme susmentionnée pour acheter des boissons alcoolisées.

Selon la source, le neveu a utilisé une pierre pour porter plusieurs coups à la tête de son oncle. Ce dernier a été transporté à l'hôpital municipal de Catabola, où il est décédé quelques heures plus tard des suites de ses blessures.

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