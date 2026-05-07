Algérie: Le président Abdelmadjid Tebboune se rend en Turquie pour renforcer la coopération avec Ankara

Arrivé mercredi 6 mai en Turquie, le chef de l'État algérien doit notamment participer ce jeudi à la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie créé en 2020 à Alger. De son côté, Ankara entend profiter de la volonté d'Alger de diversifier ses partenaires économiques pour intensifier son implantation dans le pays.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a entamé une visite officielle de trois jours en Turquie à l'invitation de son homologue Recep Tayyip Erdogan, mercredi 6 mai. Alors qu'il sera marqué ce jeudi par la tenue d'une première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Algérie et la Turquie créé en 2020 à Alger lors d'une déclaration commune, ce déplacement vise à renforcer la coopération qui monte en monte en puissance entre les deux pays.

Depuis six ans, l'Algérie et la Turquie intensifient leurs relations notamment dans le secteur économique - les échanges commerciaux ont bondi ces dernières années entre les deux pays - mais aussi dans les domaines sécuritaire et culturel. Les deux parties annoncent d'ailleurs que plusieurs nouveaux accords vont être signés à l'occasion de cette visite du président algérien.

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L'objectif de 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec Alger

Ils viendront compléter ceux déjà signés en mai 2022, lors d'un précédent déplacement d'Abdelmadjid Tebboune à Ankara. Quinze accords concernant les secteurs de la sécurité, de l'énergie, des mines ou encore de l'éducation avaient alors été paraphés entre les deux pays.

En dehors du secteur énergétique, la Turquie, qui cherche à tirer profit de la volonté algérienne de diversifier les pays avec lesquels elle est en affaire, est déjà présentée comme le premier partenaire économique de l'Algérie, multipliant les implantations dans le pays. Ankara souhaite atteindre 10 milliards de dollars d'échanges commerciaux avec Alger.