Cameroun: Cavaye Yéguié Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale, est décédé

Pilier historique du régime de Paul Biya qui a occupé le perchoir pendant un laps de temps record - 34 ans -, le député du département du Mayo-Sava, dans la région de l'Extrême-Nord, est décédé mercredi 6 mai 2026 à l'âge de 84 ans.

Pilier du régime de Paul Biya au Cameroun, Cavaye Yéguié Djibril est décédé mercredi 6 mai à l'âge de 84 ans dans son fief natal de Mada, dans la région de l'Extrême-Nord, où il s'était retiré après avoir quitté la présidence de l'Assemblée nationale en mars dernier, a t-on appris de sources familiales.

Au perchoir pendant un laps de temps record - 34 ans, de 1992 à 2026 -, le député du département du Mayo-Sava avait mis à profit sa longévité dans cette fonction pour s'imposer comme l'une des principales figures politiques du pays.

Allié fidèle du chef de l'État, il était devenu au fil du temps l'un des plus sûrs garants de l'axe politique Nord-Sud sur lequel repose le pouvoir de Yaoundé, selon plusieurs analystes.

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Avec Cavaye Yéguié Djibril à la tête de l'Assemblée, le président Paul Biya a quant à lui initié et obtenu toutes les réformes - mêmes les plus difficiles - qui ont permis la perpétuation de son pouvoir, telle la réforme constitutionnelle de 2008 qui a abouti à l'abrogation de la limitation des mandats pour être candidat à l'élection présidentielle.

L'an dernier, Cavaye Yéguié Djibril avait accueilli à Maroua, dans son fief de l'Extrême-Nord, le candidat Paul Biya pour son unique meeting de campagne en vue de la présidentielle du 12 octobre.