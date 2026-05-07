Cameroun: Cavaye Yéguié Djibril, ancien président de l'Assemblée nationale, est décédé

7 Mai 2026
Radio France Internationale

Pilier historique du régime de Paul Biya qui a occupé le perchoir pendant un laps de temps record - 34 ans -, le député du département du Mayo-Sava, dans la région de l'Extrême-Nord, est décédé mercredi 6 mai 2026 à l'âge de 84 ans.

Pilier du régime de Paul Biya au Cameroun, Cavaye Yéguié Djibril est décédé mercredi 6 mai à l'âge de 84 ans dans son fief natal de Mada, dans la région de l'Extrême-Nord, où il s'était retiré après avoir quitté la présidence de l'Assemblée nationale en mars dernier, a t-on appris de sources familiales.

Au perchoir pendant un laps de temps record - 34 ans, de 1992 à 2026 -, le député du département du Mayo-Sava avait mis à profit sa longévité dans cette fonction pour s'imposer comme l'une des principales figures politiques du pays.

Allié fidèle du chef de l'État, il était devenu au fil du temps l'un des plus sûrs garants de l'axe politique Nord-Sud sur lequel repose le pouvoir de Yaoundé, selon plusieurs analystes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Avec Cavaye Yéguié Djibril à la tête de l'Assemblée, le président Paul Biya a quant à lui initié et obtenu toutes les réformes - mêmes les plus difficiles - qui ont permis la perpétuation de son pouvoir, telle la réforme constitutionnelle de 2008 qui a abouti à l'abrogation de la limitation des mandats pour être candidat à l'élection présidentielle.

L'an dernier, Cavaye Yéguié Djibril avait accueilli à Maroua, dans son fief de l'Extrême-Nord, le candidat Paul Biya pour son unique meeting de campagne en vue de la présidentielle du 12 octobre.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.