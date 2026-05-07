Afrique: Brice Nguema arrive à l'Assemblée nationale de l'Angola

Luanda — L'Assemblée nationale tient actuellement une session solennelle en l'honneur de la visite d'État du président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale.

L'homme d'État gabonais est arrivé aujourd'hui à Luanda et a débuté sa visite officielle par le dépôt d'une gerbe sur la tombe du Fondateur de la Nation, Agostinho Neto, en hommage à sa mémoire et à son héritage historique.

Le Président du Gabon s'est ensuite rendu au Palais présidentiel où il s'est entretenu en privé avec le président de la République d'Angola, João Lourenço.

La rencontre entre les deux délégations a porté sur le renforcement des relations bilatérales, notamment sur les plans économique, diplomatique et institutionnel.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont assisté à la signature de trois accords de coopération dans différents domaines, témoignant de l'approfondissement des relations entre les deux États.