Angola: La Galerie des anciens présidents du Parlement renforce la mémoire institutionnelle parlementaire

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale (Parlement), Adão de Almeida, a déclaré ce mardi que l'inauguration de la Galerie d'honneur des anciens présidents du Parlement constituait un geste symbolique fort, destiné à préserver la mémoire institutionnelle et à valoriser les contributions à la consolidation de la démocratie en Angola.

Lors de la cérémonie, Adão de Almeida a souligné que, durant les quelque 34 années de vie politique multipartite, l'organe législatif avait joué un rôle déterminant dans l'affirmation et la consolidation de l'État démocratique et de l'État de droit, relevant les défis avec un sens aigu de responsabilité.

Dans son discours, le président du Parlement angolais a salué la contribution des députés et du personnel parlementaire au rayonnement de l'institution, en mettant en lumière le rôle particulier des anciens présidents du Parlement, qui ont assuré le bon fonctionnement de l'organe et l'accomplissement de ses missions constitutionnelles.

Hommage

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Le Panthéon rend hommage aux réalisations législatives de França Van-Dúnem (de mémoire bénie), Roberto de Almeida, Fernando da Piedade Dias dos Santos (de mémoire bénie), António Paulo Kassoma et Carolina Cerqueira.

Selon le président actuel de l'Assemblée nationale, cette initiative vise à immortaliser une part importante du patrimoine institutionnel, réaffirmant l'importance d'honorer le passé pour construire le présent et l'avenir.

Il a souligné que cette démarche n'est pas fortuite, mais s'inscrit dans une démarche logique de reconnaissance historique, arguant qu'il est nécessaire d'honorer le passé et notre histoire afin de pouvoir, aujourd'hui, bâtir l'homme nouveau par le travail.

Adão de Almeida a déclaré que la création de la Galerie des anciens présidents de l'Assemblée nationale donne tout son sens aux infrastructures du Parlement, renforce la mémoire collective et contribue à donner plus de sens à la Nation.

Parallèlement, l'ancien chef du Parlement, Roberto de Almeida, a jugé prestigieuse la reconnaissance du travail accompli dans des contextes très divers, illustrant les actions menées par chacun des présidents.

Hélder Dias dos Santos, fils aîné de l'ancien président du Parlement angolais, Fernando da Piedade Dias dos Santos, a souligné que cette initiative représente tous les accomplissements positifs de son père.

« L'héritage de notre père ne se reflète pas dans nos actions, mais dans tout le bien qu'il a fait pour le pays, de la lutte de libération jusqu'à sa mort. Il nous appartient de poursuivre l'enseignement qu'il nous a transmis et de vivre avec optimisme », a-t-il affirmé.

De même, le fils de l'ancien président de l'Assemblée nationale, França Van-Dúnem, Hélder Dias Peixoto, a jugé gratifiant de participer à la cérémonie au cours de laquelle son père a été honoré pour sa contribution politique et culturelle.