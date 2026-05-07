Ouganda: Le pays adopte une loi controversée sur les «agents de l'étrangers» avec des remaniements

7 Mai 2026
Radio France Internationale

Le Parlement ougandais a adopté le 5 mai 2026 un projet de loi sur les « agents étrangers » critiqué par des organisations de défense des droits humains, des journalistes et des entreprises, qui sera utilisé, selon eux, pour réduire au silence la dissidence. Au cours d'un débat parlementaire houleux mardi soir, les députés ont adopté ce projet avec des amendements, notamment la suppression d'une disposition qui qualifiait les Ougandais vivant hors du pays « d'étrangers ».

Des semaines de débats, plus de 200 acteurs consultés, des échanges houleux au Parlement et au final, un texte profondément remanié. En Ouganda, le Parlement a adopté mardi soir la très controversée loi sur l'influence étrangère, malgré les critiques des ONG, de l'opposition et du monde économique.

Le gouvernement assure vouloir protéger la souveraineté du pays face aux ingérences étrangères. Mais pour ses détracteurs, cette loi inspirée de textes russes sur les « agents étrangers » pourrait surtout renforcer les outils de contrôle de l'État sur les voix critiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif du texte n'a pas changé, assure le gouvernement : il veut toujours protéger la souveraineté de l'Ouganda face à des influences étrangères jugées menaçantes. Mais sur la forme, le Parlement a largement revu sa copie.

Des amendements mais des inquiétudes persistantes

Les députés ont supprimé une disposition très controversée qui assimilait certains membres de la diaspora à des « agents étrangers ».

Les flux financiers venus de l'extérieur - notamment l'argent envoyé par les familles -- ne seront finalement plus soumis à une autorisation préalable. Les personnes concernées devront simplement déclarer ces fonds.

Le Parlement a aussi réduit les pouvoirs de la nouvelle structure créée au sein du ministère de l'Intérieur, qui ne pourra plus désigner elle-même qui est considéré comme un « agent étranger ».

Mais, malgré ces amendements, plusieurs dispositions continuent d'inquiéter ONG et opposition. Car la loi maintient la notion même « d'agent étranger » et interdit certaines activités politiques jugées contraires aux intérêts de l'Ouganda. Et, même si le Parlement a réduit certaines sanctions, la loi prévoit encore jusqu'à dix ans de prison pour des faits qualifiés de « sabotage économique ».

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.