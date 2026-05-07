Guinée: «Accord à l'amiable» après le retrait d'une concession minière à un géant émirien

L'État guinéen et le géant émirien Emirates global aluminium (EGA) ont annoncé le 6 mai 2026 être parvenus à un « accord à l'amiable » après que ce dernier s'est vu retirer une concession minière de bauxite en août 2025 par Conakry.

Fin du bras de fer entre la Guinée et le géant émirien Emirates global aluminium (EGA). En 2024, l'État avait exproprié sa filiale, GAC, de la mine de Sangarédi de bauxite, minerai utilisé pour produire de l'aluminium. Conakry reprochait au groupe de ne pas respecter son engagement de transformer la bauxite sur place. Deux ans plus tard, les deux parties ont trouvé un accord à l'amiable.

Principal avantage de cet accord pour l'État guinéen : éviter une procédure d'arbitrage longue et coûteuse à l'issue incertaine. Avec cet arrangement, le gouvernement devra payer une indemnisation à la société d'exploitation émirienne pour le préjudice subi par l'arrêt des activités, et pour compenser les installations laissées sur place.

Près de 300 millions de dollars d'indemnisation ?

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Contacté par RFI, le ministre des Mines, Bouna Sylla, affirme ne pas pouvoir confirmer la somme qui sera versée par l'État. Mais plusieurs experts, connaisseurs du dossier, confient anonymement qu'elle approche les 300 millions de dollars. Elle sera payée grâce à des avances sur la vente de bauxite.

L'État guinéen devra aussi réserver une partie des exportations du minerai aux Émiriens. Aucune précision n'est donnée sur cette partie de l'accord, dont la mise en oeuvre doit encore faire l'objet de négociations.

Après un an de mise à l'arrêt, c'est la nouvelle société publique, Nimba Mining Company, qui a récupéré les actifs, et exploite le site depuis six mois. Un défi pour l'État qui n'a pas encore d'expérience en matière de production.

Mais le directeur général, Patrick L'Huillier, a des objectifs très ambitieux : produire un million de tonnes par mois à partir de juin, pour atteindre les 10 millions de tonnes dans l'année.

Conakry a lancé en grande pompe en novembre l'exploitation du gisement de fer de Simandou (sud-est), l'un des plus importants au monde et qui devrait générer d'importants revenus.

La Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest doté d'un riche sous-sol, est considérée comme l'un des premiers producteurs mondiaux de bauxite, utilisé pour la production de l'aluminium. Elle possède aussi des gisements de fer, de diamants, d'or et d'uranium.