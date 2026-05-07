Cameroun: Une vidéo d'un homme violemment battu dans un supermarché chinois crée la polémique

6 Mai 2026
Radio France Internationale
Par Richard Onanena

C'est une affaire qui secoue actuellement la toile camerounaise. Début mai, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait un homme violemment battu à coups de fouet au sein d'un supermarché chinois. Le PDG de l'entreprise a été auditionné puis relâché et plusieurs personnes accusées dans cette affaire sont aux arrêts. Le ministre du travail a fait une descente sur le terrain apaiser la situation devant des manifestants qui dénoncent des cas de maltraitance.

La gendarmerie a dû sécuriser le bâtiment qui abrite la boutique Sino Smart, situé au marché Elig-Edzoa dans le Ier arrondissement de Yaoundé. Face à eux, plusieurs employés révoltés. « Nous avons constaté que les gens qui nous gouvernent préfèrent favoriser les étrangers plutôt que nous, les Camerounais lambda », tempête l'un d'eux.

À l'origine de la grogne, un incident survenu dans la soirée du samedi 2 mai. Dans une vidéo devenue virale, on voit un homme battu à coups de fouet au sein du supermarché chinois. Antoine, ancien employé, affirme avoir quitté l'entreprise après des faits similaires. « Cela s'est passé le 19 », raconte-t-il, « un militaire m'a amené, ils m'ont rasé avant qu'il ne prenne le tuyau d'un robinet pour me battre avec. »

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Le ministre sur place pour apaiser les tensions

Le ministre du Travail a effectué un déplacement sur place pour tenter de calmer la situation. « Les coupables seront sévèrement punis », a tenu à rassurer Grégoire Owona, « trois personnes ont été arrêtées, on attend pour moment les résultats de l'enquête. J'ai demandé que les dirigeants, qui sont portés disparus, se présentent à nous. »

Plusieurs personnes impliquées dans les violences sont entre les mains de la justice. Le PDG, Yan Min, a été relâché après avoir été entendu. Le supermarché a été provisoirement fermé par le sous-préfet du Ier arrondissement de Yaoundé.

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