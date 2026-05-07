Gabon: L'axe Koula-Moutou - Frontière Offoué-Onoye, 52 km de bourbiers interminables

La circulation est devenue particulièrement difficile sur le tronçon routier de 52 kilomètres reliant Koulamoutou à Boudianguila, localité située à la frontière du département de l'Offoué-Onoye, au centre-est du Gabon.

Il a fallu près de deux heures à une délégation conduite, le 29 mars dernier, par le préfet du département de la Lolo-Bouenguidi, Michel Matsakassa, pour parcourir cette distance et atteindre le site d'installation du chef du village de Boudiango, dans le regroupement de villages de Boudianguila.

En cause : la forte dégradation de cet axe stratégique reliant Koulamoutou à Iboundji, chef-lieu du département de l'Offoué-Onoye.

Bourbiers et crevasses jalonnent ce tronçon, constituant un danger permanent pour les usagers. À ces difficultés s'ajoute la présence quasi quotidienne de pachydermes sur une bonne partie du trajet, accentuant les risques et compliquant davantage les déplacements.

Les populations rencontrées dans les villages traversés ont interpellé les pouvoirs publics sur l'urgence de réhabiliter cette infrastructure, au risque de voir les habitants abandonner progressivement ces localités pour s'installer ailleurs.