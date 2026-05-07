Addis Ababa — Les participants arrivant à Addis-Abeba pour le Sommet africain des influenceurs sur les réseaux sociaux (ASMIS) 2026 se sont engagés à travailler ensemble pour redéfinir la perception mondiale de l'Afrique en racontant des histoires authentiques sur le continent via les plateformes numériques.

Le sommet, prévu les 7 et 8 mai, rassemble d'éminents influenceurs sur les réseaux sociaux et créateurs de contenu numérique de toute l'Afrique afin de discuter de la collaboration, de la narration et du rôle croissant des créateurs de contenu dans la construction de l'image du continent.

Alors que les délégués continuent d'affluer dans la capitale éthiopienne, nombreux sont ceux qui ont salué l'Éthiopie pour son accueil chaleureux et son hospitalité, décrivant le pays comme l'hôte idéal pour ce rassemblement continental.

S'adressant à l'ENA, l'influenceuse ougandaise Simpo Gladys (Angeyo Rwot Gladys) a déclaré que son contenu visait à mettre en avant la riche culture, les traditions et les réalités quotidiennes de l'Afrique, souvent ignorées par les médias internationaux.

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Elle a souligné que les créateurs africains avaient la responsabilité de présenter une image plus équilibrée et positive du continent.

« L'Afrique recèle tant de beautés que le monde a rarement l'occasion de découvrir. À travers nos contenus, nous voulons raconter nos propres histoires d'une manière qui reflète qui nous sommes vraiment », a-t-elle déclaré.

Gladys a également décrit l'Éthiopie comme une nation dotée d'une « culture authentique » et a exprimé son admiration pour la transformation rapide d'Addis-Abeba.

Elle a souligné qu'ASMIS servira de plateforme importante pour permettre aux créateurs de tisser des réseaux plus solides et de repenser la manière dont les histoires africaines sont partagées à l'ère numérique.

Une autre participante, Nyako Nyako (Akwanga Esther Ochilii), qui se rend à Addis-Abeba pour la deuxième fois, s'est dite profondément impressionnée par l'hospitalité réservée aux visiteurs.

Qualifiant l'accueil qui lui a été réservé de « bouleversant », elle a déclaré que ce sommet offrait aux influenceurs africains l'occasion d'approfondir leur collaboration et de redéfinir ensemble la manière dont le continent est perçu à l'échelle mondiale.

Nyako a souligné que les Africains doivent s'approprier leur propre récit plutôt que de laisser des étrangers définir l'identité et l'histoire du continent.

Pour CB Talker (Onjeyo Joshua), qui visitait le pays pour la première fois, l'Éthiopie a laissé une impression durable.

Il a salué l'hospitalité du pays et son développement visible, décrivant l'Éthiopie comme « le Dubaï de l'Afrique ».

Joshua a déclaré qu'il était impatient d'échanger des idées avec d'autres créateurs sur la production de contenus numériques percutants visant à promouvoir les pays africains, notamment l'Éthiopie et son pays natal, l'Ouganda.

De son côté, l'influenceur William Last KRM (Bofelo William Molebatsi), basé au Botswana, a déclaré que sa deuxième visite en Éthiopie avait renforcé sa conviction quant à l'unité africaine.

« Partout où je vais en Afrique, je me sens chez moi », a-t-il déclaré.

KRM a souligné la nécessité d'aller au-delà de la simple création de contenu pour aborder des questions telles que les stratégies de croissance des plateformes, la durabilité et la monétisation.

Il a également encouragé les jeunes Africains à croire en leurs capacités, en soulignant que la créativité et la détermination peuvent ouvrir la voie à la réussite.

Ce sommet devrait renforcer les partenariats entre les créateurs numériques africains et faire progresser un engagement commun à raconter l'histoire de l'Afrique à travers des voix authentiques qui reflètent la diversité, l'innovation et le potentiel du continent.