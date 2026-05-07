Ethiopie: La culture du blé d'été génère des gains remarquables - Le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que la culture estivale du blé en Éthiopie affichait des résultats remarquables, ce qui témoigne d'un changement majeur dans les performances agricoles et renforce les perspectives de sécurité alimentaire du pays.

Le Premier ministre a fait ces déclarations après avoir inspecté des cultures de blé sur 2 150 hectares de terres agricoles dans le woreda de Sululta, situé dans la zone du Shewa du Nord, en région d'Oromia.

Lors de cette visite sur le terrain, le Premier ministre Abiy a souligné la transformation induite par l'extension des cultures à des terres jusqu'alors inexploitées.

« Les terres ne doivent pas rester en jachère, nous devons nous affranchir de notre dépendance », a-t-il déclaré, soulignant que la culture du blé d'été, autrefois peu répandue en Éthiopie, est désormais devenue un pilier central de la transformation agricole.

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Il a indiqué que le blé avait été cultivé sur 4,4 millions d'hectares au cours de la saison estivale précédente et sur 3,8 millions d'hectares cette année, portant le total cumulé à plus de 8 millions d'hectares.

La production a dépassé les 330 millions de quintaux, ce qui place l'Éthiopie parmi les principaux producteurs de blé d'Afrique, a-t-il ajouté.

Évoquant les tendances de la production, le Premier ministre a indiqué que la récolte combinée d'été et d'hiver de l'année dernière avait atteint 280 millions de quintaux.

« La production de cette année a augmenté de 50 millions de quintaux », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy a attribué cette croissance à l'extension des terres agricoles et à l'amélioration de la productivité.

Il a cité la zone du Shewa du Nord comme l'une des régions ayant enregistré des améliorations notables en termes de rendement, grâce à l'exploitation de terres auparavant non cultivées et à une utilisation plus efficace des ressources.

Le développement de l'irrigation, notamment le détournement des cours d'eau et l'utilisation des pluies saisonnières, a également contribué à l'augmentation de la production, a-t-il noté.

Soulignant l'impact économique, le Premier ministre a ajouté que la hausse de la productivité se traduisait par de meilleures conditions de vie pour les agriculteurs.

« L'augmentation de la productivité a permis d'accroître les revenus et d'améliorer les conditions de vie », a-t-il déclaré.

Il a souligné que l'expérience acquise dans cette région montre comment des efforts ciblés et une utilisation efficace des ressources peuvent produire des résultats concrets, tout en insistant sur l'importance de généraliser l'innovation agricole afin de stimuler davantage la productivité à l'échelle nationale.

Appelant à maintenir cette dynamique, le Premier ministre a exhorté les agriculteurs, les agents de vulgarisation et les responsables à tirer parti des progrès actuels.

« Les progrès que nous observons montrent que l'Éthiopie dispose d'un fort potentiel de croissance », a-t-il déclaré. « Nous devons mettre à profit chaque jour et chaque saison pour produire, non seulement pour nous nourrir, mais aussi pour venir en aide aux autres. »

Il a reconnu que des défis subsistaient, mais a souligné qu'ils pouvaient être surmontés grâce à un engagement sans faille. « Nous surmonterons les obstacles qui se dressent sur la voie de notre développement », a-t-il déclaré.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à la suite de cette visite, le Premier ministre a réaffirmé que les efforts visant à renforcer l'autosuffisance alimentaire nationale progressaient de manière constante.

Il a souligné que la volonté du pays de parvenir à la souveraineté alimentaire continuait de donner des résultats encourageants grâce à l'extension de la culture du blé dans toute l'Éthiopie.