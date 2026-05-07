Afrique: Des influenceurs sénégalais et béninois soulignent l'importance de la collaboration

Addis Ababa — Des créateurs de contenu numériques influents venus de toute l'Afrique se réunissent à Addis-Abeba à l'occasion du Sommet africain des influenceurs sur les réseaux sociaux (ASMIS) 2026, soulignant ainsi l'importance croissante de la collaboration, du partage des connaissances et d'une communication cohérente pour façonner l'image du continent à l'échelle mondiale.

Parmi les participants figurent le créateur de contenu sénégalais Jaaw Ketchup et l'influenceur numérique basé au Bénin Regie Boyzzer, qui ont tous deux souligné l'importance du sommet en tant que plateforme de connexion et de transformation.

Jaaw Ketchup, qui se rend en Éthiopie pour la première fois, a mis en avant la valeur de l'ASMIS pour favoriser des échanges constructifs entre les voix numériques africaines.

« Ce type de sommet favorise les échanges. Il crée des opportunités et rassemble les gens », a-t-il déclaré. « Il était important pour moi de venir à Addis-Abeba, de découvrir le pays et sa culture, et de nouer des liens avec d'autres influenceurs de différents pays. »

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Il a ajouté que le sommet sert non seulement de plateforme de réseautage, mais aussi d'environnement d'apprentissage.

« Je suis venu pour écouter, pour apprendre, car ce type de sommet s'apparente à une série d'ateliers. J'espère que ce sera un grand succès », a-t-il noté, exprimant sa gratitude pour l'accueil chaleureux qu'il a reçu à Addis-Abeba.

De même, Regie Boyzzer, qui représente le Bénin et compte un large public en ligne, a décrit l'ASMIS comme une initiative panafricaine de premier plan qui rassemble les principaux acteurs de l'écosystème numérique.

« Je suis ici pour représenter le Bénin. J'ai été invitée par l'ASMIS à participer à un événement panafricain qui rassemble les meilleurs créateurs de contenu numérique, des marques, des décideurs politiques et des médias », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes arrivés à bon port, et je suis convaincue que tout se passera bien. Nous travaillons main dans la main », a-t-elle ajouté.

L'African Social Media Influencers Summit (ASMIS) est conçu pour servir de plateforme continentale où les influenceurs, les institutions et les leaders du secteur se réunissent pour échanger des idées, renforcer les partenariats et élaborer des stratégies visant à amplifier les récits africains authentiques.

Alors que l'espace numérique africain continue de s'étendre, des rassemblements tels que l'ASMIS jouent un rôle de plus en plus essentiel pour harmoniser les voix au-delà des frontières, garantissant ainsi que le continent raconte ses propres histoires avec clarté, confiance et impact.

La forte participation de créateurs tels que Jaaw Ketchup et Regie Boyzzer reflète une dynamique continentale plus large en faveur de la collaboration et de la narration collective, Addis-Abeba servant une fois de plus de plaque tournante pour un dialogue qui façonne l'avenir numérique de l'Afrique.