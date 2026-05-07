Ethiopie: Le Premier ministre Abiy et son homologue néerlandais se sont entretenus par téléphone afin de renforcer la coopération bilatérale

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed et le Premier ministre néerlandais Rob Jetten ont eu mercredi un entretien téléphonique fructueux, au cours duquel ils ont examiné les moyens de renforcer le partenariat de longue date entre leurs deux pays.

Au cours de cet entretien, les deux dirigeants ont passé en revue un large éventail de questions bilatérales, en mettant particulièrement l'accent sur l'élargissement des relations diplomatiques et le renforcement de la coopération dans des secteurs stratégiques clés.

À l'issue de cette discussion, le Premier ministre Abiy a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que cet entretien avait permis d'explorer les possibilités d'approfondir la collaboration dans de nombreux domaines.

« J'ai eu un entretien téléphonique fructueux avec le Premier ministre Rob Jetten du Royaume des Pays-Bas, au cours duquel nous avons abordé toute une série de questions bilatérales et exploré les moyens de renforcer davantage la coopération dans de nombreux domaines », a écrit le Premier ministre Abiy.

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Les Pays-Bas restent l'un des partenaires européens importants de l'Éthiopie, notamment dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement agricole.

Ce dernier échange de haut niveau souligne l'engagement commun des deux nations à élargir leur partenariat et à créer de nouvelles opportunités de croissance et de développement mutuels.