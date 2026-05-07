Libye: 35 migrants secourus au large de Benghazi

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)

Le Croissant-Rouge libyen a annoncé le sauvetage d'une embarcation de migration clandestine transportant 35 migrants de différentes nationalités au large des côtes de Benghazi, dans l'est de la Libye.

Dans un communiqué publié jeudi, l'organisation a indiqué que sa branche de Tobrouk avait été informée par les garde-côtes du secteur de Benghazi de l'opération de secours menée en mer.

Selon la même source, les équipes spécialisées du Croissant-Rouge se sont rapidement rendues sur place afin de fournir une assistance humanitaire et les premiers soins aux migrants secourus. Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).

Le 30 avril dernier, le Croissant-Rouge libyen avait déjà annoncé la récupération d'au moins 17 corps de migrants et le sauvetage de sept autres personnes après que leur embarcation soit tombée en panne et soit restée bloquée en mer pendant huit jours.

La Libye demeure l'un des principaux points de départ des migrants clandestins cherchant à rejoindre l'Europe via la Méditerranée.

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