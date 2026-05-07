Congo-Kinshasa: Des ADF occupent le village Leta Credit et instaure une taxe obligatoire

7 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Des rebelles des ADF ont investi, mardi 5 mai 2026, le village de Leta Crédit, dans le territoire de Mambasa (Ituri). Selon des sources coutumières locales, ces hommes armés y ont instauré une administration parallèle, obligeant les habitants à payer des taxes. Les récalcitrants sont menacés de mort, ajoutent ces sources. Des activistes de défense des droits de l'homme appellent à une intervention rapide de l'armée pour déloger ces assaillants.

C'est vers 15 heures, heure locale, qu'un groupe d'environ quatre-vingts rebelles ADF, parmi lesquels se trouvent des enfants armés de fusils et de machettes, a fait irruption dans le village de Leta Crédit, situé dans la chefferie de Babila Bakwanza. Ces assaillants ont surpris les habitants, en majorité des agriculteurs, qui revenaient de leurs champs.

Selon des sources coutumières, ces rebelles, décrits comme très violents, ont imposé à la population une taxe mensuelle de 30 000 francs congolais (13 USD) pour accéder aux champs situés aux alentours du village.

Les personnes qui refusent de s'y soumettre seraient victimes de traitements inhumains, voire menacées de mort.

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Des activistes locaux des droits de l'homme attribuent ces exactions à l'absence de l'autorité de l'État dans cette zone, ce qui constitue, selon eux, une grave violation des droits humains. Ils appellent à une intervention urgente des forces armées pour libérer cette population déjà prise en étau par les ADF.

Certains rebelles se sont retirés en début de soirée, emportant des chèvres, des poules et d'autres biens de valeur.

Jusqu'à présent, l'administrateur du territoire de Mambasa ne s'est pas encore exprimé sur cette situation.

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