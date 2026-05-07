Ile Maurice: Entre le diagnostic du FMI et les pressions sociales - Le dilemme de Ramgoolam

Le deuxième exercice budgétaire de Navin Ramgoolam, attendu le 5 ou le 12 juin, s'annonce comme l'un des plus délicats de ces dernières années. Plus qu'un simple exercice comptable, ce budget sera un moment de vérité économique, où se croisent contraintes financières, pressions sociales et arbitrages politiques lourds de conséquences.

Car la situation budgétaire s'est nettement dégradée. Le déficit, initialement estimé à 4,9 % du PIB, pourrait finalement dériver vers une fourchette proche de 7 %, notamment en raison de l'absence des Rs 10 milliards attendues du Chagos Deal. Dans un contexte où la dette publique avoisine déjà les 90 % du PIB, cette dérive ne relève plus de l'ajustement technique : elle met en jeu la crédibilité même de la trajectoire économique du pays.

C'est précisément ce que révèle, en filigrane, la dernière mission Article IV du Fonds monétaire international (FMI). À première lecture, le diagnostic semble mesuré : l'économie mauricienne reste résiliente, avec une croissance de 3,2 % en 2025 et une inflation temporairement contenue. Mais une lecture plus attentive laisse apparaître une inquiétude plus profonde. Le FMI insiste sur la nécessité de «reconstruire l'espace fiscal», de renforcer la mobilisation des recettes et de contenir les dépenses, en particulier celles liées aux pensions et aux transferts.

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Dans le langage feutré de l'institution, cela signifie que le modèle actuel arrive à ses limites. L'amélioration du déficit est jugée trop lente, la dette reste élevée, et les risques externes - notamment la guerre au Moyen-Orient et ses effets inflationnistes - pourraient encore fragiliser les équilibres. Le FMI appelle ainsi à une consolidation budgétaire crédible, capable de restaurer des marges de manoeuvre tout en protégeant les plus vulnérables.

Dans ce contexte, la marge de manoeuvre du Premier ministre et ministre des Finances est étroite, mais pas totalement inexistante. Elle repose essentiellement sur l'outil fiscal. L'État peut encore augmenter ses recettes, en élargissant l'assiette fiscale, en réduisant les exemptions ou en ciblant davantage certaines catégories de contribuables. Mais chacune de ces options comporte des risques économiques et politiques.

C'est précisément là que se cristallise une tension au sein même de la majorité. Rezistans ek Alternativ pousse pour un virage plus marqué vers une fiscalité redistributive, dans une logique de justice sociale. L'idée est de faire contribuer davantage les hauts revenus afin de soutenir les ménages les plus vulnérables dans un contexte de vie chère.

Ce débat trouve aujourd'hui un écho à l'international. À New York, le nouveau maire Zohran Mamdani s'est associé à l'économiste français Gabriel Zucman et au lauréat du prix Nobel d'économie en 2001, Joseph Stiglitz, pour plaider en faveur d'un impôt de 2 % sur les revenus dépassant un million de dollars. Leur argument est clair : dans des économies marquées par des inégalités croissantes, il est légitime que les ultra-riches contribuent davantage.

Mais si cette approche séduit politiquement, elle reste contestée sur le plan économique par des experts. L'expérience internationale montre que ce type de taxation produit souvent des recettes inférieures aux attentes, en raison de l'optimisation fiscale, de la mobilité du capital et des effets potentiels sur l'investissement. Même dans des économies avancées, ces mesures peinent à constituer une solution durable aux déséquilibres budgétaires.

Pour Maurice, la question est donc centrale : peut-on réellement combler un déficit proche de 7 % du PIB en misant principalement sur une taxation accrue des plus riches ? Rien n'est moins sûr. Cette stratégie, si elle est utilisée seule, risque de produire plus d'effets politiques que de résultats budgétaires tangibles.

Ajustement brutal

Le véritable dilemme réside dans l'arbitrage entre consolidation budgétaire et maintien de la croissance. Le FMI met en garde contre les risques d'un ajustement trop brutal dans une économie déjà en ralentissement, avec une croissance attendue à 2,8 % en 2026. Une hausse excessive de la pression fiscale pourrait freiner la consommation et décourager l'investissement. Mais à l'inverse, ne pas agir exposerait le pays à une perte de crédibilité financière. L'agence Moody's surveille de près l'évolution des finances publiques, et toute dérive incontrôlée pourrait entraîner une dégradation de la note souveraine, avec des conséquences immédiates sur le coût de financement.

Dans ce contexte déjà tendu, un autre élément mérite d'être souligné : l'attitude du secteur privé. Comme chaque année, les opérateurs économiques arrivent aux consultations prébudgétaires avec leurs shopping lists, multipliant les demandes d'incitations, d'allègements fiscaux ou de mesures de soutien. Cette posture, devenue quasi systématique, contraste avec la réalité actuelle des finances publiques car, dans une phase de contrainte budgétaire aussi aiguë, l'État n'a plus les moyens d'être un distributeur de facilités.

Les entreprises, qui ne vivent pas dans une tour d'ivoire, sont appelées à intégrer pleinement les difficultés économiques du moment. La logique ne peut plus être uniquement celle de l'assistance ou de la compensation fiscale. Elle doit évoluer vers une responsabilité partagée dans l'effort d'ajustement.

Cela ne signifie pas pour autant que la dimension sociale sera absente du budget. Au contraire, elle devrait rester centrale, mais sous une forme plus ciblée. Le FMI luimême insiste sur l'urgence de protéger les plus vulnérables à travers des aides mieux calibrées. Dans cette optique, une mesure pourrait apporter une certaine forme de rééquilibrage social : la réforme de la pension universelle.

Si le relèvement de l'âge d'éligibilité à 65 ans reste envisagé pour contenir les dépenses, des ajustements sont à l'étude pour les travailleurs exerçant des métiers physiquement pénibles. Le comité chargé de la réforme aurait recommandé de permettre à ces catégories de continuer à bénéficier de la pension dès 60 ans.

Une telle mesure constituerait une forme de compromis entre impératif budgétaire et justice sociale. Elle permettrait d'atténuer l'impact d'une réforme globalement impopulaire, tout en reconnaissant les réalités du marché du travail.

Au final, le budget 2026-27 sera un exercice d'équilibrisme. Entre les exigences du FMI, la vigilance des marchés, les attentes sociales et les pressions politiques internes, aucune option n'est sans sacrifice.

Ce nouvel exercice budgétaire ne sera pas seulement difficile. Il sera structurant. Il posera une question fondamentale : jusqu'où Maurice peut-elle ajuster son modèle fiscal et social sans compromettre sa croissance ni sa stabilité financière ? Dans cet espace étroit, une seule certitude : les choix qui seront faits en juin engageront durablement la trajectoire économique du pays.