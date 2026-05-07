Ile Maurice: Un nouveau chapitre de coopération et d'échanges culturels entre les deux pays

Jagnnath Sami, haut-commissaire de la République des Fidji auprès de la République de Maurice, a présenté ses lettres de créance au président Dharam Gokhool, le 28 avril, à la State House. Le haut-commissaire sera basé à New Delhi, en Inde.

Les deux dirigeants ont évoqué les relations bilatérales cordiales et de longue date qui unissent les Fidji et Maurice, officialisées depuis 2003. Ils ont convenu qu'il existe un potentiel important pour approfondir la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines prioritaires, notamment le commerce et l'investissement, la technologie, l'éducation, la transformation numérique et la résilience climatique.

Compte tenu des vulnérabilités similaires auxquelles sont confrontés les États insulaires, une attention particulière a été accordée, lors de ces échanges, aux approches collaboratives en matière d'adaptation au changement climatique et de réduction des risques de catastrophes. Les possibilités d'élargir les échanges dans le secteur sucrier, une industrie d'intérêt commun, ont aussi été évoquées.

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La conversation a mis en lumière les nombreux parallèles historiques et culturels entre les deux États insulaires. Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les liens culturels et éducatifs afin de consolider les relations entre les peuples, proposant un accroissement des échanges universitaires, des programmes culturels conjoints et des partenariats communautaires valorisant le patrimoine commun.

Un autre thème central des discussions a été le concept fidjien d'«Océan de paix», qui promeut la stabilité régionale, la coopération pacifique et des réponses collectives aux défis sécuritaires et de développement dans la région indopacifique. Le président Gokhool a exprimé son soutien à cette initiative, notamment à la suite de la 9e Conférence sur l'océan Indien, qui s'est tenue à Maurice en avril et qui portait sur la gouvernance collective de l'océan Indien.

Après la cérémonie de remise des lettres de créance, le haut-commissaire Sami, accompagné du ministre Gondeea, a visité le site du patrimoine mondial d'Aapravasi Ghat à Port-Louis. À l'issue de sa visite, le haut-commissaire Sami a souligné l'importance historique du site, symbole de migration, de résilience et d'échanges culturels - des valeurs chères aux deux nations. Il a exprimé l'espoir que des visites de ce type favoriseraient une meilleure compréhension culturelle et une coopération plus étroite en matière de préservation du patrimoine, d'éducation et de développement touristique.

Il est intéressant de noter qu'entre 1879 et 1916, quelque 60 537 Indiens sont arrivés aux Fidji en tant que travailleurs sous contrat, après l'annexion de cette île par la Grande-Bretagne en 1874, et par son premier gouverneur, Sir Arthur Gordon, qui avait déjà eu affaire aux travailleurs indiens lorsqu'il était gouverneur de Trinité-et-Tobago et de Maurice.