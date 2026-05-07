Ile Maurice: Sharon Ramchurn, bien plus qu'une dauphine

Sacrée deuxième dauphine au concours Nari First - Jewel of India 2026, organisé à Goa, en Inde, Sharon Ramchurn a porté les couleurs de Maurice sur une scène internationale où la beauté se conjugue avec leadership, résilience et engagement social. Plus qu'un titre, cette distinction marque une nouvelle étape dans un parcours placé sous le signe de l'affirmation de soi.

Le 12 avril, la Mauricienne s'est imposée parmi près de 70 participantes venues de divers horizons. Elle décroche la troisième place, derrière Ishita Joshi, lauréate, et Ritika Malviya, première dauphine. Une reconnaissance qui, selon elle, dépasse largement le cadre d'un concours de beauté traditionnel.

«La compétition était particulièrement relevée. Mais ce qui me rend la plus fière, c'est l'essence même de ce concours : il valorise autant les qualités humaines et intellectuelles que l'apparence», confie-t-elle. Professionnelle de la communication et des relations publiques, mère d'une fille de neuf ans, Sharon Ramchurn revendique un parcours fait de rigueur, d'épreuves et de reconstruction. Divorcée, elle refuse de se laisser enfermer dans les normes sociales, l'âge ou le statut familial. Pour elle, chaque étape de vie peut devenir un nouveau départ.

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Son histoire avec les concours de beauté remonte à 2012, lorsqu'elle remporte le titre de Miss University of Mauritius. Elle se distingue ensuite à l'international, notamment avec les titres de Miss Popular Face et Miss Photogenic au concours Miss India Worldwide. L'aventure Jewel of India marque toutefois un tournant, avec une préparation plus exigeante, centrée autant sur la présence scénique que sur la prise de parole et la capacité à porter un message.

Cette préparation s'est construite au sein de Women of Wonders, plateforme dirigée par Yasheena Rughooburden, avec l'implication de la vice-présidente Devina Mungur. Sharon Ramchurn y a affiné son identité artistique et renforcé sa présence sur scène. Elle y a également été sélectionnée pour représenter Maurice au concours, aux côtés de Kiran Nishka Seewoosungkur Rumjeet.

«Ce concours vise à révéler le meilleur de nous-mêmes à travers des épreuves de personnalité et d'expression. Aujourd'hui, nous voulons transformer cette expérience en actions concrètes», explique-t-elle.Au-delà des projecteurs, la candidate retient une expérience humaine marquante, nourrie par des formations intensives en danse, en expression scénique et en prise de parole. «Cette aventure m'a permis de découvrir la richesse des parcours féminins à travers le monde», souligne-t-elle.

Désormais, Sharon Ramchurn souhaite mettre sa visibilité au service d'un engagement social. Elle envisage de lancer des initiatives dédiées aux femmes, autour de la santé, de la sensibilisation au cancer, du développement personnel, mais aussi de la valorisation des talents manuels et artistiques - couture, danse ou artisanat. Son message se veut clair : la beauté ne se limite pas à l'apparence.

«La vie ne s'arrête ni à la maternité, ni à l'âge, ni aux standards physiques. Il est essentiel que chaque femme puisse s'épanouir et valoriser ses talents», insiste-t-elle, en pensant notamment aux femmes au foyer. À travers ce parcours, Sharon Ramchurn entend porter une vision affirmée de la femme moderne : libre, résiliente et maîtresse de son destin. «Nous ne devons pas nous laisser définir par la société. À nous de construire notre identité et d'avancer comme une force.»

Le concours Nari First - Jewel of India s'impose aujourd'hui comme une plateforme internationale dédiée à l'émancipation féminine, où confiance, leadership et expression personnelle occupent une place centrale. L'édition 2026 a également été marquée par la présence de l'icône indienne Malaika Arora, qui a annoncé sa prochaine visite à Maurice, signe du rayonnement croissant de l'événement.