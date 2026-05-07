Afrique: Championnats d'Afrique - Oumy Diop s'adjuge l'or au 50 m papillon et se qualifiée pour les Mondiaux de Pékin

Dakar — La nageuse sénégalaise Oumy Diop a réalisé les minima B World Aquatics, correspondant aux temps de qualification secondaires, en vue des prochains championnats du monde, après avoir remporté mercredi la médaille d'or du 50 mètres papillon des 17ᵉ championnats d'Afrique de natation, avec un chrono de 27 secondes 03.

Avec cette performance, la nageuse sénégalaise établit un nouveau record national dans la spécialité et réalise les minima B de World Aquatics, en vue des championnats du monde de natation prévus à Pékin du 1ᵉʳ au 6 décembre 2026.

Le temps de qualification fixé pour ces minima B était de 27 secondes 15.

La 17ᵉ édition des championnats d'Afrique de natation, officiellement lancée mardi au centre aquatique du complexe olympique Miloud-Hadefi à Oran, se poursuivent jusqu'au 10 mai.

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En novembre 2025 à Riyad (Arabie saoudite), Oumy Diop avait remporté la médaille d'argent du 50 mètres dos avec un chrono de 29 secondes 66, lors des Jeux de la solidarité islamique, derrière la Turque Südem Denizli (29"07).

Âgée de 22 ans à l'époque, la Sénégalaise avait ainsi décroché sa troisième médaille de la compétition, après deux médailles de bronze sur le 50 mètres papillon et le 100 mètres nage libre.

En finale du 100 mètres papillon de la même compétition, la championne d'Afrique 2021 à Accra (Ghana) sur la même distance avait terminé cinquième en 1 minute 03 secondes 90, juste derrière l'Algérienne Lilia Sihem Midouni (1'03"27).

Lors des Jeux de la solidarité islamique de Konya (Turquie) en 2023, elle avait pris la quatrième place du 100 mètres papillon.

Oumy Diop avait également participé aux championnats du monde de natation en petit bassin à Abu Dhabi en décembre 2021.

Cette même année, elle s'était illustrée aux championnats d'Afrique, Zone 2, en remportant 18 médailles, dont 13 en or.

En 2022, à Tunis, elle avait obtenu l'argent sur 100 mètres papillon et le bronze sur 50 mètres papillon.

Détentrice de plusieurs records du Sénégal en grand et petit bassin, Oumy Diop avait remporté deux médailles de bronze (50 mètres et 100 mètres papillon), en mars 2024, aux Jeux africains d'Accra.

Aux championnats d'Afrique de natation 2024 à Luanda (Angola), elle avait confirmé son statut en obtenant l'or sur 100 mètres papillon, l'argent sur 50 mètres papillon, ainsi que le bronze sur 100 mètres nage libre et 50 mètres dos.

Elle avait en revanche été éliminée en séries du 100 mètres papillon lors des Jeux olympiques de Paris 2024.