Sénégal: La fondation 'Tano Kora' à la Maison des esclaves pour promouvoir la culture africaine

Gorée — Une délégation de la fondation ivoirienne Tano Kora, donatrice de la statue "Kunta Kinté" réalisée par l'artiste Ibrahim Touré dit "Massa Chula", a visité mercredi la Maison des esclaves de Gorée, une initiative visant à contribuer au rayonnement des cultures africaines.

"Nous sommes ici à la Maison des esclaves pour une visite officielle de la Fondation qui est en étroite collaboration avec l'ambassade de Côte d'Ivoire, en vue de contribuer au rayonnement de la culture, que ce soit ivoirienne, africaine, sénégalaise", a déclaré le président de la fondation, Cédric-Edward Yapi, au terme de la visite.

M. Yapi a rappelé comment sa fondation avait offert au Sénégal, en mars 2025, grâce à Massa Chula, la statue "Kunta Kinté", une "oeuvre bien installée à la Maison des esclaves".

La Maison des esclaves, a-t-il ajouté, "est un lieu historique au monde, surtout de l'Afrique noire. Et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'offrir cette sculpture pour laquelle l'artiste Massa Chula a travaillé d'arrache-pied".

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Cédric-Edward Yapi, se considérant comme un pèlerin de Gorée, a également souligné l'importance de cette Île patrimoine universel de l'UNESCO depuis 1978, qui symbolise, selon lui, "la résistance et la renaissance africaine".

De son côté, le conservateur adjoint de la Maison des esclaves, Georges Denis Diatta, s'est félicité du fait que ce lieu historique suscite "un intérêt et une véritable adhésion" des autres pays, notamment la Côte d'Ivoire.

"C'est un très grand plaisir, car le récit mémorial que nous entretenons, le discours que nous essayons de relayer à travers des âges et des années, quand il a un écho favorable au-delà de nos frontières, nous considérons par-là que l'oeuvre est en train d'être parachevée", a-t-il déclaré.

La statue réalisée en 2023 par l'artiste ivoirien Massa Chula se veut un hommage à "Kunta Kinté", considéré comme une figure et un symbole de la quête de la liberté.