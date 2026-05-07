Madagascar: Transport - La gare Fisandratana prépare son ouverture

L'ouverture de la gare routière de Fisandratana est, une nouvelle fois, annoncée. Le ministère des Transports et de la Météorologie affiche sa volonté de rendre cette infrastructure opérationnelle dans les plus brefs délais.

Un nouvel élan pour le transport public. Le ministère des Transports et de la Météorologie prépare l'ouverture de la gare routière de Fisandratana, à Amoron'Akona. « Cette gare routière sera mise en service. Les transporteurs sont prêts à l'utiliser. L'appel à manifestation d'intérêt sera lancé dans les meilleurs délais. Cette gare sera opérationnelle au plus tard le 26 juin », a annoncé, hier, le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Ramanambola Andrianavalona, en marge d'une visite de l'infrastructure.

Selon le ministre, les négociations entre Jovena, principal investisseur du projet, et le ministère des Transports et de la Météorologie ont abouti à un accord sur l'ouverture du site. Les discussions doivent toutefois se poursuivre.

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L'infrastructure pourrait être rendue opérationnelle « immédiatement ». Quelques travaux restent néanmoins à réaliser. Depuis l'achèvement du chantier, en juillet 2018, le site n'a jamais été exploité. Laissée à l'abandon, la gare a été envahie par les herbes. Le ministre a annoncé une vaste opération d'assainissement ainsi que des travaux de rafraîchissement des peintures.

Fisandratana accueillera les coopératives desservant les axes Sud et Est, notamment les RN2 et RN7. Le projet initial visant à supprimer les gares routières de Fasan'ny Karana, à Anosizato, et d'Ambodivona, que Fisandratana devait remplacer, a finalement été abandonné.

La plus grande

« Les gares routières qui exploitent déjà les axes RN7 et RN2 ne seront pas supprimées », a précisé la directrice générale de l'Agence des transports terrestres (ATT), Mirambololona Ratovohery, interrogée sur une éventuelle fermeture de la gare routière de Fasan'ny Karana.

Fisandratana s'impose comme la plus grande gare routière du pays. L'infrastructure comprend un bâtiment principal de 4 570 m². Elle abrite 110 box destinés aux coopératives, 22 boutiques, 4 bureaux, 6 guichets et 2 buvettes. Elle dispose également d'un espace d'accueil et d'une aire d'attente de 663 m².

À cela s'ajoutent deux stations-service, réparties sur 3 800 m², ainsi qu'un vaste parking pouvant accueillir plus de deux cents taxis-brousse, quatre-vingt-neuf véhicules de visiteurs et des taxis.

« Nous attendons la mise en place d'une organisation technique concertée avec le ministère. La volonté d'exploiter cette zone a toujours existé, mais si le transfert n'a pas encore eu lieu, c'est en raison de nombreux détails techniques qui n'ont pas encore fait l'objet d'un accord », explique Mamy Ravoajanahary, membre de la Solidarité des transporteurs.