Tunisie: Fermeture immédiate d'un point de vente après des cas d'intoxication à Sfax

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Huit cas d'intoxication alimentaire ont été enregistrés dans le gouvernorat de Sfax après la consommation de produits de confiserie provenant d'un point de vente local, a indiqué mardi le président de l'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires, Mohamed Rabhi.

S'exprimant ce jeudi sur Diwan FM, le responsable a précisé que des équipes de contrôle ont été dépêchées sur les lieux. Les inspections ont permis de relever plusieurs irrégularités au niveau des conditions de fabrication et d'hygiène.

À la suite de ces constats, la décision de fermer immédiatement le commerce concerné a été prise, a-t-il ajouté, précisant que les investigations se poursuivent afin de déterminer les responsabilités et de prendre les mesures prévues par la loi.

Mohamed Rabhi a également indiqué que l'Instance a recensé, depuis le début de l'année, six foyers d'intoxication alimentaire à l'échelle nationale, dont deux dans le gouvernorat de Sfax.

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