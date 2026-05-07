Tunisie: Régimes sur TikTok et Instagram - Le ministère de la Santé tire la sonnette d'alarme

Le ministère de la Santé a mis en garde, ce jeudi, contre les régimes alimentaires largement diffusés sur les réseaux sociaux, rappelant qu'ils ne peuvent en aucun cas remplacer un suivi médical ni les traitements prescrits par les professionnels de santé.

Dans un communiqué, le ministère a insisté sur le fait que l'alimentation saine et équilibrée constitue l'un des principaux piliers de la prévention de nombreuses maladies et du maintien d'une bonne santé. Il a souligné que les régimes promus en ligne, quelles que soient leurs appellations ou leurs promesses, ne reposent pas toujours sur des bases scientifiques fiables.

Les autorités sanitaires appellent particulièrement les personnes atteintes de maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, rénales et digestives, à la vigilance. Les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants ainsi que les patients sous traitements réguliers sont également invités à ne pas adopter de régimes stricts sans avis médical.

Le ministère met en garde contre l'arrêt ou la modification des traitements médicamenteux, ainsi que contre tout changement de régime alimentaire sans consultation préalable d'un médecin ou d'un nutritionniste qualifié.

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Il rappelle également que la perte de poids rapide, les améliorations ressenties à court terme ou encore les témoignages personnels diffusés sur Internet ne constituent pas des preuves scientifiques de l'efficacité d'un régime ni de sa capacité à traiter des maladies.

Enfin, le ministère de la Santé appelle les citoyens à s'informer auprès de sources fiables et à consulter des professionnels de santé avant toute décision pouvant impacter leur état de santé, concluant que la prudence demeure essentielle face à la prolifération de contenus non vérifiés en ligne.