Tunisie: Voici les critères d'admission des élèves de 9e année technique au secondaire

7 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le ministère de l'Éducation a annoncé, dans un communiqué publié jeudi soir, les conditions permettant aux élèves de 9e année de l'enseignement de base technique ayant réussi l'année scolaire 2025-2026 d'intégrer la première année de l'enseignement secondaire.

Selon le ministère, les candidats doivent être âgés de moins de 19 ans et six mois au 15 septembre 2026. Ils sont également tenus d'obtenir une moyenne annuelle générale égale ou supérieure à 10 sur 20, ainsi qu'une moyenne annuelle arithmétique d'au moins 12 sur 20 dans les matières suivantes : arabe, français, anglais et mathématiques.

Le département de l'Éducation a précisé que les élèves concernés devront déposer une demande d'admission à l'enseignement secondaire, signée par le tuteur légal, auprès du directeur du collège technique avant le 31 août 2026.

Les résultats des décisions d'admission en première année secondaire seront communiqués aux élèves concernés le 12 septembre 2026, ajoute le communiqué.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.