Tunisie: Voici les critères d'admission des élèves de 9e année technique au secondaire

Le ministère de l'Éducation a annoncé, dans un communiqué publié jeudi soir, les conditions permettant aux élèves de 9e année de l'enseignement de base technique ayant réussi l'année scolaire 2025-2026 d'intégrer la première année de l'enseignement secondaire.

Selon le ministère, les candidats doivent être âgés de moins de 19 ans et six mois au 15 septembre 2026. Ils sont également tenus d'obtenir une moyenne annuelle générale égale ou supérieure à 10 sur 20, ainsi qu'une moyenne annuelle arithmétique d'au moins 12 sur 20 dans les matières suivantes : arabe, français, anglais et mathématiques.

Le département de l'Éducation a précisé que les élèves concernés devront déposer une demande d'admission à l'enseignement secondaire, signée par le tuteur légal, auprès du directeur du collège technique avant le 31 août 2026.

Les résultats des décisions d'admission en première année secondaire seront communiqués aux élèves concernés le 12 septembre 2026, ajoute le communiqué.