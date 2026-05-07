Madagascar: Civisme - La participation des jeunes en politique reste timide

« Il est en effet constaté que la participation des jeunes dans la sphère politique, notamment dans la gestion des affaires publiques, reste encore faible », constate Alain Désiré Rasambany, ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), à l'occasion du Sommet Mahasaky, tenu hier au Novotel Ivandry. Il s'agit d'un projet qui transforme la gouvernance par un pacte historique pour l'inclusion des femmes et des jeunes.

« Il apparaît toutefois que beaucoup de jeunes manquent encore d'assurance, de sens de l'initiative, de capacité de prise de décision et d'engagement dans les différents domaines de la vie nationale », poursuit-il. Cela se ressent dans leur participation aux élections, qui constituent un levier essentiel pour définir les politiques publiques et orienter le développement socio-économique du pays.

« Si Madagascar dispose d'une véritable force, elle réside dans sa jeunesse, qui représente près de 70 % de la population. Les jeunes constituent également l'avenir de la Nation. Il est donc essentiel de croire en eux, car leur énergie et leurs compétences peuvent contribuer à la transformation du pays. Les femmes jouent également un rôle central dans la société, notamment dans l'éducation et la sensibilisation. Leur implication est indispensable pour le développement. Les jeunes et les femmes doivent être pleinement intégrés dans tous les secteurs », a déclaré le médecin-général Marcellin Zafitasondry, haut conseiller de la Refondation.

L'événement a été marqué par la signature du Pacte de la relève. Il s'agit en effet de l'engagement des hautes autorités de l'État pour garantir l'intégration des réseaux des jeunes et des femmes au-delà de décembre 2026.

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Implication

Ce processus se poursuivra avec la concertation nationale des jeunes, avec déjà des pistes de réflexion identifiées, notamment sur la réforme du système, l'élargissement de la participation des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap aux élections, ainsi que sur les améliorations à apporter aux processus électoraux.

L'objectif est de renforcer la participation citoyenne et politique des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, afin de consolider la démocratie et de promouvoir la bonne gouvernance à Madagascar. Il s'agit également d'assurer leur implication dans les processus électoraux et dans la prise de décision aux niveaux institutionnels.

« Le programme « Mahasaky » bénéficie du soutien de plusieurs partenaires internationaux, notamment le Fonds des Nations unies pour la paix, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l'Institut électoral pour la démocratie en Afrique australe (EISA), ainsi que le Fonds pour la consolidation de la paix, en collaboration avec les ministères sectoriels », indique un communiqué relatif au dossier.