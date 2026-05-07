Madagascar: Développemùent local - Les collectivités renforcent leur gouvernance

7 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Ihariana Sarobidy

Obtenir un acte administratif, assurer une gestion transparente des budgets communaux ou encore répondre efficacement aux besoins de base des populations restent des défis dans plusieurs collectivités territoriales décentralisées (CTD). Face à ces difficultés, un centre de ressources et de renforcement des capacités a été inauguré hier à Alasora, au sein de l'Institut national de la décentralisation et du développement local. Mis en place avec l'appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), ce dispositif vise à améliorer la gouvernance locale.

« Cet outil est essentiel pour améliorer la gestion des deniers publics, renforcer la transparence et permettre aux élus de mieux rendre compte à la population », indique Andriantomponera Nalisoa Voahangiarimino, secrétaire générale du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. « La transparence mène à la réussite », ajoute-t-elle.

Pour répondre à ces enjeux, les centres de ressources se positionnent comme des pôles d'excellence destinés à accompagner les élus locaux dans l'exercice de leurs fonctions, grâce au partage de bonnes pratiques et d'outils adaptés.

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Dans ce cadre, le lancement du centre dédié aux collectivités territoriales décentralisées permet déjà à plusieurs maires de renforcer leurs compétences, notamment en gestion budgétaire, mobilisation des ressources locales et planification du développement.

« Cette institution est mise à l'épreuve pour répondre aux attentes des populations en matière de service public plus efficace, plus transparent et plus proche des citoyens », souligne le Dr Edward A. Christow, représentant résident du PNUD à Madagascar. « Les maires suivent des formations sur la gestion budgétaire et la mobilisation des ressources financières locales, indispensables pour assurer le bien-être des citoyens à travers le développement local », ajoute-t-il.

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