Mali: «Ressacs - Une histoire touarègue», un documentaire témoin d'une culture qui se perd

Dans Ressacs : une histoire touarègue, film documentaire sorti en salle le mercredi 6 mai, le réalisateur Intagrist el Ansari a souhaité immortaliser les coutumes, traditions et l'imaginaire de son peuple, les Touaregs. Le fruit de dix ans de travail dans des campements nomades et dans des camps de réfugiés afin de garder une trace d'un monde qui n'existe déjà plus tout à fait.

Ils ont entre 60 et 90 ans, ils ont connu l'assèchement des cours d'eau, la disparition des lacs, les camps de réfugiés, la fin de la transhumance. « Ils », ce sont les protagonistes de Ressacs : une histoire touarègue. Ce sont aussi les oncles, les amis, les modèles du réalisateur, Intagrist el Ansari.

« De toute évidence, le monde touareg tel qu'il a existé jusqu'à une période assez récente, au moins jusqu'aux années 1980 tel que moi je l'ai connu, ne pourra plus perdurer sous cette forme-là », a observé le documentariste. Nomades, éleveurs, attachés à la terre : les Touaregs peuplent le Sahara depuis des siècles. Pourtant, aujourd'hui, leur mode de vie est menacé par l'insécurité, l'instabilité, mais aussi la sécheresse et la sédentarisation.

Pour afficher ce contenu , il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Immortaliser les savoir-faire et le mode de vie des Touaregs

C'est pourquoi, par ce film, il a souhaité se poser en « médiateur ». « Tous les enfants de cette génération née en exil et dans un monde touareg dispersé, à un moment donné, ils vont se demander qui ils sont. Et le film donne des indications », résume-t-il.

En deux heures, le documentaire revient, avec tendresse et nostalgie, sur les savoir-faire des Touaregs. Leur mode de vie, et surtout leur nomadisme de plus en plus marginal et progressivement éteint par la colonisation, les conflits et les sécheresses.

Ressacs résume l'extinction d'un monde, tout autant qu'il lui permet de vivre encore, au moins deux heures de plus. Comme le dit Intagrist el Ansari en conclusion de son film : les peuples disparaissent - leurs légendes restent.