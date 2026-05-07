Tunisie: Pèlerinage 2026 - 43 vols prévus pour 10 000 pèlerins vers les Lieux Saints

Le coup d'envoi de la saison du pèlerinage pour les Tunisiens a été officiellement donné. Anis Mezghani, chargé de la gestion de la Direction du Hajj et de l'Omra au ministère des Affaires religieuses, a annoncé lors d'une déclaration accordée à Mosaïque FM le départ du premier contingent depuis l'aéroport des pèlerins de la capitale.

Ce vol inaugural transporte deux cent soixante-dix fidèles originaires du gouvernorat de Bizerte à destination de Médine, marquant le début d'un vaste pont aérien composé de quarante-trois vols répartis sur les différents aéroports du pays.

Pour cette édition, le quota total des pèlerins tunisiens atteint les dix mille neuf cent quatre-vingt-deux inscrits. Ce contingent se compose majoritairement de citoyens sélectionnés sur les listes nationales, complété par un groupe de mille pèlerins issus de la communauté tunisienne établie à l'étranger. Pour encadrer cette mission d'envergure, une délégation de trois cent trente-six membres a été mobilisée, regroupant des guides religieux, des équipes médicales du ministère de la Santé ainsi que des représentants de la Société des Services Nationaux et des Résidences.

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L'une des innovations majeures de cette année réside dans le lancement du service intitulé « Pèlerin sans bagages ». Mis en place en collaboration avec Tunisair et Saudi Arabian Airlines, ce dispositif logistique permet aux pèlerins de voyager l'esprit léger. Leurs effets personnels sont en effet pris en charge dès le départ pour être acheminés directement jusqu'à leur lieu d'hébergement, une facilité qui s'applique aussi bien à l'aller qu'au retour.

Sur le terrain, les autorités tunisiennes ont misé sur la proximité pour faciliter les rites. Anis Mezghani a souligné que les établissements hôteliers ont été rigoureusement sélectionnés pour leur emplacement stratégique, le plus éloigné d'entre eux ne se situant qu'à sept cents mètres du sanctuaire à La Mecque, tandis qu'à Médine, la distance maximale est réduite à deux cents mètres.

L'organisation dans les campements d'Arafat et de Mina a également bénéficié d'une attention particulière. Le confort des pèlerins a été renforcé par une attribution nominative des lits, chaque couchage étant identifié par le nom, la photo et le numéro d'identité du fidèle. Selon le responsable, toutes les dispositions logistiques et sécuritaires ont été finalisées afin de garantir le bon déroulement et la sérénité de ce pilier de l'Islam pour l'ensemble de la délégation tunisienne.