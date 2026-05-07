Tunisie: Santé numérique - Le pays veut devenir un hub africain de la souveraineté sanitaire

Le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani a tenu, mercredi, une séance de travail avec le directeur régional pour l'Afrique du Nord du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique), Wissam Mankoula, qui était accompagné d'une délégation du Centre.

D'après un communiqué du ministère, la réunion a porté sur les moyens de renforcer la coopération dans de nombreux domaines, notamment la santé numérique, la télémédecine, la téléradiologie, la santé de base et la vaccination.

Ferjani a, à cette occasion, souligné que la Tunisie dispose des atouts nécessaires pour devenir une plateforme africaine pour le partage d'expertises en faveur de la souveraineté sanitaire du continent, à travers le rapprochement des services des citoyens et l'amélioration de la capacité des systèmes de santé à faire face aux épidémies et aux urgences.

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Le ministre a, par ailleurs, insisté sur l'importance de développer un système africain de collecte, d'analyse et d'échange de données dans le cadre de l'approche « Une seule santé « (One Health), afin de renforcer l'alerte précoce et de protéger les populations contre les risques sanitaires transfrontaliers. « Une seule santé » est une approche intégrée et unificatrice qui vise à optimiser la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, et à trouver un équilibre entre ces dimensions.

Le ministre a, à ce titre, appelé à une participation active des pays africains à la conférence « Telehealth Connect Summit », qu'abritera la Tunisie du 29 septembre au 1er octobre 2026, indiquant que cet événement est conçu pour être un carrefour majeur pour la santé numérique et la télémédecine en Afrique.

De son côté, le représentant du CDC Afrique a exprimé le soutien du Centre à cette approche de partage d'expertises, affirmant l'importance de l'expérience tunisienne à l'échelle africaine.

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies est une agence technique autonome créée par l'Union africaine (UA) pour renforcer les capacités, les compétences et les partenariats des institutions de santé publique africaines. Son objectif principal est de prévenir, de détecter et de répondre aux menaces et aux épidémies en recourant à des interventions et à des programmes fondés sur la science, la politique et les données, de manière efficace et efficiente. Fondé début 2016, le centre a été officiellement inauguré en janvier 2017.