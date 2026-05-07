Maroc: Le déficit commercial s'alourdit

Selon les données du commerce extérieur établies sur la base des déclarations douanières, le déficit commercial s'est aggravé de 23,9% à fin mars 2026 pour atteindre 87,37 milliards de dirhams (MMDH) contre 70,54 MMDH un an auparavant, a indiqué l'Office des changes.

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l'institution publique explique ce déficit par une hausse des importations de biens de +11,1% (+20,71 MMDH), plus marquée que celle des exportations, qui ont progressé de +3,3% (+3,88 MMDH). Une progression modérée des exportations face à une forte hausse des achats à l'étranger

Dans le détail, les importations se sont chiffrées à 208,11 MMDH à fin mars 2026 au lieu de 187,40 MMDH une année auparavant, tirées notamment par la hausse de plusieurs produits.

D'après l'Office, les importations de produits finis d'équipement ont bondi de +24,7%, soit +10,24 MMDH, principalement suite à l'augmentation des achats d'avions et autres véhicules aériens ou spatiaux (+2,31 MMDH), des voitures utilitaires (+1,69 MMDH) et des parties d'avions et d'autres véhicules aériens (+1,17 MMDH).

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L'accroissement des importations de produits finis de consommation de +14,6% (+6,59 MMDH) est justifié par la hausse des achats de parties et pièces pour voitures de tourisme (+38,1%, soit +2,90 MMDH), des voitures de tourisme (+40,9%, soit +2.706MDH) et des médicaments et autres produits pharmaceutiques (+16,2%, soit +485MDH).

La hausse des importations de produits bruts (+42,2%, soit +3,87 MMDH) est attribuée à l'augmentation de celles des soufres bruts et non raffinés (+4,32 MMDH), de la ferraille, des déchets et autres minerais (+348MDH), a fait savoir l'institution soulignant en revanche une baisse des importations d'huile d'olive brute ou raffinée de 277MDH.

S'agissant de l'évolution des demi-produits (+2,1%, soit +809MDH), les données montrent que cet accroissement fait suite à la hausse des achats des fils, barres et profilés en cuivre (+1,01 MMDH) et des engrais naturels et chimiques (+626MDH). En revanche, les importations des achats de demi-produits en fer ou en aciers non alliés ont baissé de 737MDH au cours de la même période.

En hausse de +1,1% (+312MDH), l'évolution de la facture énergétique a été soutenue par la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils de +14,7% (+1,96 MMDH), a indiqué l'Office précisant que la hausse de la facture énergétique s'établit à +40% (+3,61 MMDH) en glissement mensuel.

Enfin, les produits alimentaires ont accusé un recul de 6% (-1,42 MMDH), suite, essentiellement, à la baisse des importations de sucre brut ou raffiné (-1,00 MMDH) et des animaux vivants (-982MDH). A l'inverse, les approvisionnements en blé ont augmenté de +748MDH.

A noter que les exportations ont dans l'ensemble atteint 120,74 MMDH à fin mars 2026 au lieu de 116,86 MMDH une année auparavant (+3,3%, soit +3,88 MMDH).

Durant cette période, les ventes du secteur automobile à l'étranger se sont accrues de +12,1% pour s'élever à +4,51 MMDH, suite « principalement à la hausse des ventes du segment de la construction (+3,23 MMDH) et du segment du câblage (+1,57 MMDH), atténuée par la baisse des exportations du segment powertrain (-550MDH) », a expliqué l'Office.

La hausse enregistrée dans l'aéronautique de +12,6% correspondant à +886MDH, fait suite à l'accroissement des ventes du segment de l'assemblage de +846MDH et des exportations du segment EWIS de +39MDH, a-t-il fait savoir.

A l'inverse, les exportations du secteur de l'électronique et de l'électricité ont reculé de 4,7% (-199MDH), pénalisées essentiellement par la baisse des exportations des appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil (-123MDH) et des composants électroniques (-112MDH).

Même tendance du côté de l'agriculture et de l'agro-alimentaire où les exportations ont affiché une baisse de 2,3% (-621MDH), notamment suite à celle des exportations de l'agriculture, sylviculture et chasse (-1,03 MMDH) et de la pêche et de l'aquaculture (-45MDH).

Idem pour le secteur des phosphates et dérivés en baisse de 7,4% (-1,51 MMDH), suite au recul des ventes des engrais naturels et chimiques (-1.661MDH) et des phosphates (-75MDH). Les exportations de l'acide phosphorique, quant à elles ont augmenté de +224MDH.

Quant à la baisse des exportations du textile et cuir de 14,1% (-1,604MDH) elle est consécutive à celle des exportations des vêtements confectionnés (-1,16 MMDH), des articles de bonneterie (-315MDH) et des exportations des chaussures (-54MDH).