Afrique: Le pays appelle à 'passer à l'action' pour concrétiser le partenariat Afrique-Allemagne

L'ambassadeur du Maroc en Allemagne, Mme Zohour Alaoui, a appelé, mardi à Berlin, à "passer à l'action" pour concrétiser un partenariat Afrique-Allemagne fondé sur la confiance et des intérêts partagés, à l'occasion de la célébration de la Journée de l'Afrique au ministère fédéral des Affaires étrangères.

Intervenant lors de cet événement, tenu en présence du ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, Mme Alaoui, qui préside pour la 4e année consécutive le Comité Africa Day du Groupe des ambassadeurs africains accrédités à Berlin, a souligné que "le temps n'est plus à la réflexion ou aux attentes, mais à l'action et à la mise en oeuvre effective des stratégies".

Elle a relevé que cette commémoration dépasse le cadre d'une simple célébration symbolique, qui marque la création en 1963 de l'Organisation de l'Unité africaine, précurseur de l'Union africaine, un événement historique majeur pour les Etats africains.

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Mme Alaoui, qui préside également le Comité politique du Groupe des ambassadeurs africains accrédités à Berlin, a en outre salué l'organisation de cette célébration au siège du ministère allemand des Affaires étrangères, y voyant un signal de l'intérêt de l'Allemagne pour le continent africain et de la volonté de renforcer un partenariat basé sur le respect mutuel et le partage des intérêts.

Evoquant un contexte géopolitique "extrêmement mouvant", la diplomate marocaine a estimé que ces mutations peuvent constituer des opportunités, appelant l'Afrique et l'Allemagne à saisir ce momentum pour approfondir leur coopération.

Elle a insisté sur la nécessité d'aller au-delà des déclarations d'intention, en oeuvrant à l'opérationnalisation des stratégies de coopération et à l'instauration d'une relation de qualité et de pleine confiance, condition essentielle de sa durabilité.

"Il ne s'agit plus uniquement d'exprimer le désir d'un partenariat plus fort et équilibré, mais d'assumer une responsabilité partagée dans la réalisation et l'optimisation des intérêts communs", a-t-elle affirmé, soulignant que l'action concertée demeure indispensable pour relever les défis communs.