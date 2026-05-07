Afrique: 'African Lion 2026' - Exercice de lutte contre les armes de destruction massive au grand stade d'Agadir

Dans le cadre de la coopération militaire maroco-américaine en matière de gestion des catastrophes, un exercice de lutte contre les armes de destruction massive C-WMD s'est déroulé mardi, au grand stade d'Agadir.

Cet entraînement a eu lieu à l'occasion de l'exercice combiné maroco-américain "African Lion 2026" qui se tient conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales.

Le scénario se déroule lors d'un match de football organisé dans le cadre d'une manifestation continentale majeure, dans un stade urbain réunissant plus de 40.000 spectateurs.

Un incendie se déclare dans un magasin au sud-ouest du terrain, provoquant des mouvements de panique. En parallèle, des spectateurs présentent des symptômes respiratoires et cutanés sévères, tandis que des détecteurs NRBCE (nucléaire, radiologique, biologique, chimique, explosif) signalent la présence d'un agent chimique à proximité des infrastructures techniques du stade.

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Peu après le dégagement de fumée simulant la dispersion d'un agent chimique, une explosion survient au niveau d'un magasin du stade contenant des lubrifiants.

Cet événement secondaire vient aggraver significativement la situation, accentuant la confusion et la panique parmi les spectateurs, tout en introduisant un niveau de complexité supplémentaire dans la gestion de l'incident en cours.

Face à la dégradation rapide de la situation, les Forces spéciales sont immédiatement déployées sur le site pour identifier, localiser et interpeller plusieurs individus hostiles impliqués dans le déroulement des événements.

Un drone a été signalé par les services de sécurité au-dessus de la zone d'opération, constituant une menace potentielle pour le déroulement de l'intervention ainsi que pour la sécurité des intervenants.

Face à cette crise, la nécessité de procéder à sa neutralisation est immédiatement engagée au moyen d'un système anti-drone performant.

Au cours de l'intervention, un véhicule piégé a été découvert au parking sous-sol du stade, avec pour finalité d'entraver l'intervention des secours et de causer des pertes parmi les intervenants.

Face à cette menace, les équipes NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs), relevant des unités marocaines et américaines, sont engagées afin de procéder au traitement sécurisé de l'engin à l'aide d'un robot téléopéré avant de procéder aux opérations de décontamination et d'évacuation par moyen aérien.

Les entraînements portant sur ce type de scénarios permettent de tester le niveau d'interopérabilité avec les différents intervenants nationaux et internationaux dans le domaine de la réponse NRBCE, ainsi que de développer les capacités d'utilisation des drones et des outils de modélisation dans la gestion des situations d'urgence NRBCE.

Il est question aussi d'évaluer la capacité interservices à détecter, contenir et neutraliser une menace chimique face à un scénario NRBC complexe, valider l'efficacité des procédures opérationnelles standard (SOPs) en cas de situation d'urgence NRBCE et identifier les défis logistiques, techniques, médicaux et communicationnels.

Lancé le 27 avril dernier, l'exercice "African Lion 2026" se poursuit jusqu'au 8 courant au niveau de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Taroudant, Dakhla et Tifnit.

Contribuant au renforcement de l'interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale, entre les armées participantes, cet exercice le plus grand conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences, notamment en matière de formation et d'entraînement interarmées combiné.

Cette vingt deuxième édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces Armées Américaines à l'image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.

Les Unités spécialisées en recherche et sauvetage des FAR à pied d'oeuvre pour retrouver les deux militaires américains portés disparus

Les différentes Unités spécialisées en recherche et sauvetage des Forces Armées Royales (FAR) sont à pied d'oeuvre, depuis le 2 mai de jour comme de nuit, pour retrouver les deux militaires américains portés disparus, en marge de leur participation à l'exercice African Lion, apprend-on auprès de sources officielles des FAR.

Les différentes Unités spécialisées en recherche et sauvetage des FAR, notamment la Gendarmerie Royale, la Marine Royale, les chasseurs de l'Atlas, les unités du Génie militaire, ont engagé des moyens importants terrestres, aériens et maritimes dans le cadre de la poursuite des opérations de recherche visant à retrouver les deux militaires américains portés disparus au niveau d'une falaise à Cap Draa, dans la région de Tan Tan.

De leur côté, des plongeurs de la Marine Royale ont effectué des recherches dans les grottes situées au niveau de Cap Draa, précise-t-on de même source.