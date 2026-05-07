Congo-Brazzaville: Campagne présidentielle de mars 2026 - Coup de projecteur sur Maixent Raoul Ominga, un des acteurs

6 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Le directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo (SNPC) a accompagné le candidat Denis Sassou N'Guesso dans les quinze départements de la République du Congo au cours de la campagne électorale. Quel regard porte-t-il à cette séquence politique ? Extraits de son interview accordée à un magazine publié début mai.

La première chose qu'il a voulu exprimer, c'est un sentiment de satisfaction au regard du plébiscite dont a bénéficié le candidat Denis Sassou N'Guesso à l'issue de ce scrutin.

Pour lui, au-delà du résultat, cette campagne électorale aura été un moment important de la mobilisation nationale. « Nous avons pu constater, dans l'ensemble des départements parcourus, une forte implication de la population, avec notamment une participation remarquable de la jeunesse et des femmes », a-t-il expliqué.

Du Sud au Nord du pays, il a observé une mobilisation populaire significative et une véritable ferveur autour du candidat. « Cette dynamique s'est manifestée aussi bien lors des grands rassemblements que dans les différentes localités visitées, comme ont pu en témoigner les équipes nationales et départementales de campagne », a-t-il constaté.

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Il a a dégagé trois principaux messages, à savoir la préservation de la paix, de l'unité nationale, de la sécurité et de la stabilité ; le besoin de poursuite et de renforcement des infrastructures de développement ; les attentes fortes de la jeunesse.

Des aspirations exprimées constituant autant de repères importants pour l'action publique au cours de la mandature 2026-2031.

En ce qui concerne la demande spécifique concernant la construction des infrastructures scolaires modernes à l'image de celles réalisées à Talangaï ou Louvakou, le directeur génétal de la SNPC a rappelé que cette société est une entreprise publique détenue à 100 % par l'État. A ce titre, elle demeure pleinement engagée au service de son actionnaire unique, l'État congolais, et attentive aux orientations ainsi qu'aux priorités définies par les pouvoirs publics.

« Dans ce cadre de sa politique de responsabilité sociétale, la SNPC accorde une attention particulière aux secteurs structurants du développement national, au premier rang desquels figure l'éducation », a-t-il relevé.

Maixent Raoul Ominga a précisé que cette priorité correspond à la vision portée par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour qui l'éducation constitue un pilier essentiel de souveraineté, de cohésion sociale et de développement durable.

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