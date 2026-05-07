Congo-Kinshasa: Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation - Jean Olessongo Ondaye dévoile ses interdits

Le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Jean Olessongo Ondaye, au cours de la cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur, Raymond Zéphirin Mboulou, le 5 mai à Brazzaville, a énuméré une liste des interdits et des comportements auxquels il est professionnellement allergique.

La paresse et la nonchalance dans l'exécution des tâches assignées ; le déficit de collaboration entre les cadres et surtout ceux en manque d'initiatives; la désobéissance et le manque de respect envers l'autorité établie; l'insécurité envers les paisibles citoyens ainsi que toute sorte d'antivaleurs, tels sont autant de comportements que Jean Olessongo Ondaye n'entend pas tolérer sous son magistère.

« C'est pour toutes ces raisons que je vous enjoigne d'oeuvrer pour une collaboration étroite et sincère. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Choisissons donc la voie de la paix et de la stabilité afin que notre marche commune soit toujours sereine », a prescrit le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

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S'adressant aux services de sécurité intérieure, Jean Olessongo Ondaye a indiqué que ses attentes sont claires et exigeantes, notamment un engagement constant fondé sur le professionnalisme, la discipline et le strict respect des lois et règlements de la République. « Votre mission première demeure la protection des personnes et de leurs biens. Le maintien de l'ordre public et la lutte résolue contre la criminalité sous toutes ses formes.

Cette responsabilité exige une présence effective sur le terrain et une réactivité sans faille face aux menaces. Je vous demande de faire preuve d'exemplarité dans vos comportements, dans un esprit d'intégrité et de loyauté afin de consolider la confiance entre les forces de sécurité et la population », a-t-il exhorté.

Quant aux animateurs des administrations déconcentrées et décentralisées ainsi que d'autres collaborateurs et partenaires, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation leur assure qu'ils trouveront au moins un chef sincère, déterminé à oeuvrer à leur côté pour atteindre les objectifs qui leur seront assignés. C'est ainsi qu'il a invité les administrations impliquées dans la gestion électorale à se mettre, dès à présent, au travail, en vue de la préparation des futures échéances électorales. « Plutôt nous commencerons, plus grandes seront nos chances de réussite », a-t-il prévenu.

« Le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe »

Mesurant pleinement la portée stratégique, régalienne et sensible de son département ministériel, Jean Olessongo Ondaye a martelé que le Congo doit demeurer un havre de paix, de stabilité. Selon lui, dans un environnement régional fragile, le Congo est aujourd'hui exposé à des agressions violentes en milieu urbain et rural, notamment le grand banditisme qui sévit sur l'ensemble du territoire, au grand désarroi de la population.

« Face à cette situation, notre priorité sera d'assurer le bon ordre en rétablissant notamment la sûreté, la tranquillité publique, l'amour du bien commun, l'amour de la patrie et la protection des personnes et de leurs biens. Autant de valeurs qu'il nous faudra assurer et ressusciter éventuellement et avec fermeté. Je le dis avec toute ma conviction, ces objectifs seront au coeur de notre action à la tête de ce ministère », a-t-il insisté.

Le nouveau ministre s'est engagé, par ailleurs, à travailler afin que le passeport cesse d'être perçu comme un document de luxe sous son magistère. « Chaque agent, à quelque niveau que ce soit, devra travailler, devra veiller à ce que son comportement soit en conformité avec les principes et les lois établies. Je n'oublie pas non plus le volet de la territorialité qui se révèle tout aussi important que celui de la sécurité intérieure.

Il s'agit de la décentralisation qui symbolise l'expression vitale de notre démocratie. Nos Conseils départementaux et municipaux fonctionnent malheureusement en dents de scie. Ensemble, avec les présidents de ces institutions, nous allons nous asseoir autour d'une table pour rechercher les solutions idoines », a-t-il laissé entendre.

Passant le témoin à son successeur, le ministre sortant a indiqué que son passage à la tête de ce département hautement stratégique a permis de relever de nombreux défis, parmi lesquels le renforcement de la cohésion nationale, la consolidation de la paix civile, l'organisation des consultations électorales. Il y a eu également l'approfondissement du processus de décentralisation ainsi que la mise en oeuvre progressive de la fonction publique territoriale.

« À vous monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, cher frère et collègue, je vous adresse mes sincères félicitations pour la confiance que le chef de l'État vient de placer une fois de plus en vous. Les missions qui vous attendent sont exigeantes mais elles sont aussi nobles. Je reste convaincu que votre expérience des hommes, votre engagement et votre sens de l'Etat vous permettront de relever avec succès les défis qui s'imposent. Ils vous permettront de poursuivre et d'amplifier les réformes engagées avec vigueur et détermination », a souhaité Raymond Zéphirin Mboulou.