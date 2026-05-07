Congo-Brazzaville: Interview Ebalé Soulnabiso - « Le concert que je vais donner est un véritable retour aux sources, chargé d'émotion et d'ambition »

interview

Ancien sociétaire d'Extra Musica International basé en France depuis 1999, Mellon Gakana dit Ebalé Soulnabiso séjourne actuellement dans son pays natal, le Congo. A cette occasion, il donnera un concert le 10 mai, à Brazzaville. En prélude à sa prestation tant attendue, l'artiste a accordé une interview aux Dépêches de Brazzaville.

Les Dépêches de Brazzaville (L.D.B.): Vous vous produirez le 10 mai prochain à Brazzaville, notamment dans le cinquième arrondissement, Ouenzé, au restaurant la belle étoile, à 753. Dans quel cadre s'inscrira ce concert et qu'est-ce qui vous a motivé votre retour au pays ?

Ebalé Soulnabiso (E.S.): Ce concert s'inscrit avant tout dans le cadre du retour aux sources. C'est une reconnexion avec le public congolais qui m'a connu à l'époque d'Extra Musica International. C'est aussi l'occasion de présenter mon univers actuel ainsi que mon album. Il y a une dimension très personnelle et émotionnelle dans cette démarche. Depuis que j'ai quitté le pays en 1999, je me produis régulièrement en France et à l'international.

J'ai notamment sorti trois singles entre 2014 et 2015, disponibles sur les plateformes, dont un titre dédié à la femme africaine intitulé «Noire et belle». Je reviens avec mon tout premier album solo intitulé «Racines et résonances».

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L.D.B.: Le concert du 10 mai sera la première production scénique que vous donnerez au pays natal depuis votre départ pour la France?

E.S.: Oui, depuis mon départ du pays, ce sera ma toute première production scénique ici, et certainement pas la dernière! Au contraire, je vois cela comme le début d'une belle aventure avec le public congolais.

L.D.B.: Est-ce pour dire que ce concert marquera votre retour sur la scène musicale locale ?

E.S.: Effectivement, le concert que je vais donner est un véritable retour aux sources, chargé d'émotion et d'ambition L'objectif est de poser les bases d'une nouvelle page dans mon parcours artistique et, je l'espère, dans l'histoire musicale congolaise. J'en profite pour lancer un appel aux mécènes et sponsors sensibles à ce projet, afin de m'accompagner dans cette vision du rayonnement international du Congo.

L.D.B.: Ce concert sera-t-il acoustique en solo ou accompagné d'un groupe local, et quel sera votre répertoire et genre de musique?

E.S.: Au départ, il était prévu sous forme acoustique avec une petite formation. Mais face à l'engouement du public congolais qui a été très fort, le projet a évolué. Je serai finalement accompagné par un ensemble de musiciens talentueux de la place, dont certains membres d'Extra Musica International, notamment un bassiste et un batteur. Quant au répertoire et genre musical, le public découvrira une fusion entre la soul music et la rumba congolaise. J'interpréterai également deux titres issus des albums «Z1» et «Merci» d'Extra Musica International.

L.D.B.: Quelle est votre vision ?

E.S.: Ma vision est celle d'une musique profondément enracinée dans le territoire congolais, tout en étant ouverte au monde. Une musique qui dépasse le simple divertissement, qui éveille les consciences et qui s'inscrit dans la durée.

L.D.B.: Que signifie votre pseudonyme "Ebale Soulnabiso"?

E.S.: Ebale est le nom de jeune fille de ma mère que je porte également à l'état civil. Soulnabiso est une fusion entre "soul" (âme en anglais) et "na biso" (qui signifie "à nous" en lingala). Cela se traduit par "notre âme", une âme collective. Ebale Soulnabiso, c'est comme le fleuve Congo qui transporte une énergie collective.

L.D.B.: Un message pour les mélomanes et le public...

E.S.: Je tiens à remercier toute mon équipe pour l'organisation, les musiciens qui m'ont accordé leur confiance, ainsi que toutes les personnes qui, de près ou de loin, me soutiennent et me donnent la force de porter ce projet. Aux mélomanes, nous les attendons nombreux; ces amoureux de la bonne musique pour partager ensemble ce moment unique. Venez vivre avec nous cette belle aventure.