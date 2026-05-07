Congo-Brazzaville: Musique - Mellon Gakana Ebale Soulnabiso en concert acoustique à Brazzaville

Résident à Paris, en France, l'artiste Ebalé Soulnabiso, de son vrai nom Mellon Gakana, est en séjour à Brazzaville où il va donner un concert acoustique world, le 10 mai, au restaurant la Belle étoile immeuble Denidé-Edith, à Ouenzé 753.

Organisé par 9.4 Agences que manage Homany Akanati, le concert que donnera l'artiste Ebalé Soulnabiso s'inscrira dans le cadre de la relance de ses activités musicales à Brazzaville, sa terre natale. « C'est pour relever le défi que 9.4 Agences a jugé utile d'organiser ce concert avec l'artiste Ebalé Soulnabiso, le 10 mai 2026, au restaurant la belle étoile, à 753 Ouenzé.

Nous invitons les mélomanes de la bonne musique à venir vivre un véritable live acoustique world, un mélange de musique qui va leur laisser de l'emprunte de 18h à 22h. Le doute est une défaite, et la magie n'est pas du magicien, mais de l'esprit qu'il invoque», a signifié Homany Akanati, responsable de 9.4 Agences.

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Pour lui, le Congolais devrait commencer à croire (pour celui qui ne croit pas encore) à sa musique ainsi qu'aux artistes de son pays et aux opérateurs culturels, en donnant la chance et l'opportunité à ceux qui sont disponibles à mettre en valeur la couleur tricolore. Il invite les pouvoirs publics à les soutenyr, notamment le ministère de tutelle ainsi que les partenaires afin de leur permettre de réaliser des exploits.

«Nous l'avons vu, il y a quelques jours, l'artiste musicien de la République démocratique du Congo (pays voisin), Fally Ipupa, a réalisé un grand exploit en se produisant au stade de France qui hier était un rêve, mais il a fini par briser la glace. Donnez à ceux qui sont à Brazzaville cette force aussi de réaliser l'impossible s'il le faut afin que le Congo reste la tête de la rumba. Déjà, notre vision en tant 9.4 Agences est de réaliser l'impossible en milieu musical et dans d'autres cieux, afin d'être parmi les vendeurs de la culture congolaise», a martelé Homany Akanati.

Ebalé Soulnabiso est un chanteur, auteur et compositeur congolais basé à Paris. Son univers musical fusionne soul, hip-hop et rumba congolaise dans une approche moderne et enracinée. Ancien membre du groupe Extra Musica International, il développe aujourd'hui un projet artistique personnel où se mêlent conscience historique, quête identitaire et spiritualité africaine.

Notons que 9.4 Agences en tant poursuivre son partenariat avec l'artiste Ebalé Soulnabiso. Immédiatement après le concert du 10 mai à la Belle étoile, 9.4 Agences va redonner aux Congolais un nouveau concert à Kintélé, au Jeef monano, avec l'artiste Doudou Copa de Mi-Amor.