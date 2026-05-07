Madagascar: Transport en commun - Des opérateurs maintiennent le tarif de 600 ariary

7 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Pas de hausse des tarifs du ticket de transport en vue. C'est ce que la Solidarité des transporteurs a annoncé, hier, en marge de la visite de la gare routière de Fisandratana, où ils sont venus nombreux. « Aucune augmentation des tarifs n'est prévue à ce stade. L'Union des coopératives de transport urbain (UCTU) n'a d'ailleurs pas évoqué une telle mesure », a annoncé le président de l'UCTU, Jean Louis Émile Rakotonirina.

Le ministre des Transports et de la Météorologie, Herizo Andrianavalona Ramanambola, souligne qu'il n'y a actuellement aucune raison d'augmenter les tarifs. « Le prix du carburant reste le même qu'au mois de février. Une hausse des tarifs n'est donc pas justifiée», note-t-il, en ajoutant : « Un accord a déjà été conclu avec les transporteurs sur le seuil maximal qu'ils peuvent supporter avant toute augmentation. À ce stade, ce seuil n'est pas encore atteint ».

Selon les explications apportées par les acteurs du secteur, toute éventuelle révision des tarifs devrait obligatoirement faire l'objet de concertations avec les autorités. L'enjeu dépasse en effet les seuls opérateurs, puisqu'il touche directement la vie quotidienne de la population. Par ailleurs, les professionnels tiennent à rappeler que le carburant n'est pas le seul facteur influençant les coûts du transport. D'autres paramètres entrent en jeu, rendant la question tarifaire plus complexe qu'il n'y paraît. Dans ce contexte, toute décision reste étroitement surveillée afin d'éviter des répercussions trop lourdes sur le pouvoir d'achat des ménages.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.