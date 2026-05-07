Madagascar: Santé - Les soins gratuits sauvent des vies

La mission médico-chirurgicale organisée à l'Hôpitaly Be de Fénérive-Est dans la région Analanjirofo, attire chaque jour de nombreux patients. Cette prestation a commencé mardi et s'achève ce jour. L'initiative propose des soins gratuits dans plusieurs spécialités, offrant une opportunité précieuse à des populations parfois éloignées des services de santé spécialisés.

Une forte affluence des patients a été aperçue, notamment en raison de la gratuité des soins. Consultations, examens et interventions chirurgicales s'enchaînent dans un rythme soutenu, tout en respectant les protocoles de soin.

Les prestations couvrent un large éventail de services, selon le ministère de la Santé publique, dont la médecine générale, chirurgie (hernies, kystes, appendicites, lipomes), ophtalmologie avec distribution de lunettes, cardiologie, pédiatrie, ORL, gynécologie, ainsi que des soins dentaires incluant extractions et pose de prothèses. Des examens d'imagerie, notamment échographie et radiographie mobile, complètent l'offre.

Impact social

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Au-delà de l'aspect médical, cette mission a un impact social, comme en témoignent les bénéficiaires. « Cela faisait des années que mon fils souffre d'une hernie, mais je n'avais pas les moyens de le faire opérer. Maintenant, je peux enfin espérer qu'il puisse reprendre une vie normale », confie un patient, bénéficiant d'une chirurgie gratuite pour son fils.

Pour une mère de famille venue consulter en pédiatrie, l'initiative est tout aussi précieuse : « Mon enfant était souvent malade, mais les soins étaient trop chers pour nous. Ici, il a été bien examiné et j'ai reçu des conseils clairs. »

Du côté des soins dentaires, les changements sont également marquants. « Je n'osais plus sourire à cause de mes dents abîmées. Maintenant, avec ma prothèse, je retrouve confiance en moi », témoigne une bénéficiaire.

Les équipes médicales soulignent l'importance de ces interventions, qui vont bien au-delà du soin immédiat. Elles permettent aussi de restaurer la dignité et l'estime de soi des patients.

En combinant expertise médicale et solidarité, cette mission médico-chirurgicale s'impose comme une réponse concrète aux besoins sanitaires de la population locale.