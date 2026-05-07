Madagascar: RUGBY À XV - TOP 12, le choc FTM/TAM, déséquilibré sur le papier

La 8ᵉ journée du championnat de Madagascar élite fédérale 1, le XXL Energy Top 12, propose ce dimanche une affiche très attendue entre le FTM Manjakaray et le TAM Anosibe au stade Makis Andohatapenaka. Un duel historique du rugby malgache qui, ces dernières années, penche nettement en faveur des champions en titre.

Le FT Manjakaray aborde cette rencontre avec le statut de référence actuelle. Solide, structuré et dominateur, le club de Manjakaray enchaîne les performances convaincantes, avec seulement deux défaites en sept journées. Cette régularité se reflète aussi dans les confrontations directes face au TAM. Depuis 2020, le FTM impose sa loi avec une série de succès significatifs : 28-12 en 2020, 30-15 en 2021, 38-20 en 2022, 45-18 en 2023, avant la démonstration de 2024 (76-25). Une puissance qui illustre l'écart qui s'est creusé entre les deux formations.

Face à eux, le TAM Anosibe reste un club historique du rugby malgache, fort d'un passé glorieux, notamment au début des années 2010. L'équipe s'appuie sur une identité forte et des figures emblématiques, à l'image de son coach Jacquot Hary Nirina, très déterminé : « Nous sommes prêts à relever le défi. Ce sera un combat physique et tactique ». Capable de bien entamer ses matchs, le TAM parvient parfois à bousculer le FTM, mais peine à tenir le rythme jusqu'au coup de sifflet final.

Les duels entre les deux formations étaient souvent disputés, comme en 2007 où le FTM avait arraché la victoire dans les dernières minutes. Mais aujourd'hui, la dynamique est clairement à sens unique. « Nous visons la victoire ce dimanche sans sous-estimer l'adversaire en face, TAM, très fort physiquement », confie Antonio Rabearison, coach de FT Manjakaray.

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Plus constant, plus efficace offensivement et mieux organisé, le FT Manjakaray apparaît comme le grand favori. Le TAM devra livrer une prestation parfaite pour espérer renverser la tendance. Cette affiche reste malgré tout un grand rendez-vous du rugby tananarivien, entre deux clubs emblématiques.Un rendez-vous qui promet, une fois encore, intensité et engagement.