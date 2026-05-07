Afrique: Natation - Championnats d'Afrique, Deux records nationaux battus

7 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Pas de podium. Les nageurs représentants malgaches aux championnats d'Afrique des juniors et seniors ont plutôt assuré l'amélioration des meilleurs temps nationaux lors de la première journée du mardi à la piscine du complexe olympique Milou-Hadefi d'Oran, en Algérie. Madagascar a enregistré deux nouveaux records nationaux et une meilleure performance.

Le nageur du club Managing, Baritiana Mathieu Andriampenomanana a battu le record de Madagascar du 100m nage libre (53"53) et termine 15e au classement final de l'épreuve. Ce chrono est également la nouvelle meilleure performance de l'épreuve dans la catégorie des 18-19 ans.

Baritiana faisait également partie de l'équipe malgache artisane du deuxième record national en relais 4x100m nage libre (3'49"98) en compagnie de Tendry Rakotobe, et de deux expatriées, Océane Rakotonanahary évoluant à Dubaï et l'olympienne de Paris Holy Antsa Rabejaona qui évolue pour sa part en Hongrie. L'équipe de la Grande Île finit septième au classement.

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Deux autres nageurs ont, quant à eux, disputé la finale. Mamitiana Raveloson termine sixième en 200m papillon en réalisant un chrono de 2'34"53 tandis que le champion algérien Jaouad Syoud a bouclé l'épreuve en 2'00"07. Ianitriniala Loane Ratefinanahary finit pour sa part huitième en finale du 200m papillon (2'51"11). La médaille d'or est revenue à la Sud-Africaine, Jemmah Roman (2'26"56). Le sommet africain va encore s'étaler jusqu'au 10 mai.

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