Tunisie: BCT - Nouvelle feuille de route pour le financement de l'économie

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, Fethi Zouhaier Nouri a annoncé, mercredi, la mise en place, sous l'égide du Conseil Bancaire et Financier (CBF), d'un groupe de travail chargé de proposer, dans un délai d'un mois, une feuille de route opérationnelle.

Celle-ci devra définir des engagements concrets du secteur bancaire visant à renforcer le financement de l'économie, soutenir les PME et impulser une nouvelle phase de développement du secteur, indique la BCT dans un communiqué. Cette annonce a été faite lors d'une réunion avec les premiers responsables des banques de la place pour un échange consacré au rôle des banques dans le financement de l'économie nationale et les perspectives du secteur bancaire.

Cette rencontre s'inscrit « dans le cadre du dialogue régulier entre la Banque Centrale de Tunisie et le secteur bancaire, conformément aux missions de l'Institut d'émission en matière de préservation de la stabilité financière, de bon fonctionnement du système bancaire et de suivi des conditions de financement de l'économie ».

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A cette occasion, le Gouverneur a rappelé l'importance du rôle des banques dans le financement des entreprises, des PME, de l'investissement productif et des secteurs à fort potentiel de croissance et d'emploi. Il a souligné que la solidité du secteur bancaire et le respect des équilibres prudentiels doivent aller de pair avec une mobilisation accrue en faveur de l'économie réelle, dans le respect des règles de bonne gestion des risques.

Dans un contexte marqué par des incertitudes persistantes, le Gouverneur appelé à un repositionnement stratégique du secteur bancaire, soulignant que la période actuelle constitue une inflexion décisive. « Le secteur bancaire tunisien doit passer de la prudence à l'engagement et de la résilience vers la croissance».

Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la confiance entre les banques, les citoyens et les entreprises, à travers l'amélioration continue de la qualité des services, une plus grande transparence tarifaire, la simplification des procédures et un meilleur accompagnement de la clientèle ; notamment les PME avec une orientation plus marquée vers les secteurs porteurs.

Le Gouverneur a par ailleurs, rappelé que, si les fondamentaux demeurent solides, l'enjeu central réside désormais dans la capacité à transformer l'épargne en investissement productif au service de la croissance.

Le premier responsable de l'institut d'émission a par ailleurs rappelé que la performance du secteur bancaire ne peut être dissociée de celle de l'économie réelle, soulignant que « toute performance déconnectée finit par être fragilisée ». Il a ainsi réaffirmé la nécessité d'un engagement accru en faveur de l'investissement productif.

De son côté, la BCT a réaffirmé sa disponibilité à accompagner cette dynamique et à soutenir les initiatives sérieuses et structurées du secteur bancaire visant à améliorer l'accès aux services financiers, développer les moyens de paiement digitaux, renforcer l'innovation financière et assurer une meilleure transmission des conditions monétaires vers l'économie réelle.

Enfin, l'institut d'émission « assurera, en coordination avec les banques, le suivi des principaux chantiers évoqués lors de cette réunion, dans un esprit de concertation et de responsabilité partagée », réaffirmant son engagement en faveur d'un système bancaire solide, moderne, inclusif et pleinement mobilisé au service de la stabilité financière et du développement économique.