Tunisie: Cinéma - Rim Riahi membre du jury du Festival international d'Imedghassen

L'actrice tunisienne Rim Riahi a été sélectionnée pour siéger au jury de la sixième édition du Festival international du film d'Imedghassen, organisé en Algérie, confirmant ainsi la présence des compétences artistiques tunisiennes sur la scène cinématographique internationale.

Le festival se tient du 5 au 11 mai et réunit des professionnels et créateurs du septième art venus de plusieurs pays. Cette édition accueille une sélection de figures du cinéma mondial chargées d'évaluer les oeuvres en compétition.

Cette participation contribue à renforcer la visibilité du cinéma tunisien et de ses talents dans les grands rendez-vous internationaux, consolidant ainsi son rôle dans le paysage audiovisuel arabe et mondial.